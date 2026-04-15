I vincitori del concorso rotariano: il mito di Griselda è stato il tema della III edizione

I vincitori del concorso letteraio Rotarac e Rotary Saluzzo con la signora Gina Bersezio Civallero, Luca Madala e il presidente Rotary Saluzzo Luigi Giulini Richard foto Luigi Fassino

Premiati i vincitori della 3ª edizione del concorso letterario, rivolto alle scuole superiori, promosso dal Rotarac Monviso e Rotary Saluzzo, in memoria dell’avvocato Gian Mario Civallero, già presidente del sodalizio.

Tema di quest’anno “Griselda di Saluzzo: una presenza femminile tra i miti condivisi del mondo europeo”. Un tema che segue il primo concorso dedicato a Margherita di Foix (successo che ha portato alla pubblicazione del libro "I Racconti di Margherita" con Fusta Editore) e la seconda edizione, incentrata invece sul marchese Ludovico II.

Medesimi gli obiettivi: la valorizzazione della scrittura tra i giovani studenti del territorio e la riscoperta della storia e cultura locali come eredità comuni.

I candidati sono stati chiamati a redigere un testo ascritto ad alcuni generi letterari: fantasy, storico/narrativo, giallo.

I vincitori, premiati con un tablet nella conviviale di lunedì (13 aprile) sono stati: Roberta Kolndrekaj del Soleri Bertoni con il giallo “Un abbraccio mortale”; Sara Nova dello stesso istituto scolastico con il giallo “il coraggio di essere felici: La storia di Griselda"; Federica Riva con il fantasy “Collectio fabularum. e Federico Saltarello del liceo Bodoni con l'elaborato “Come i fiori del biancospino”.

Nella rosa dei giovani scrittori: Elena Dedominici del Soleri Bertoni con “Griselda di Saluzzo, una presenza femminile tra i miti condivisi del mondo europeo” ( storico narrativa); Adele Giusiano con “L’amore è una illusione?” dell’istituto Pellico e Sofia Andolfi del Soleri Bertoni con il giallo “Cena e Vendetta”.

A consegnare i premi Luca Madala già presidente Rotarac, promotore dell’iniziativa, il presidente Rotary Saluzzo Luigi Giulini Richard e la signora Gina Bersezio Civallero, vedova dell’avvocato a cui è dedicato il premio

“Il Rotary è opportunità - ha evidenziato Madala - con questa iniziativa rimarchiamo la vicinanza al nostro territorio e alla comunità dei giovani. Il concorso letterario nasce nell’anno 2022/23 proprio con l’obiettivo di scommettere su di loro e soprattutto di dar loro la possibilità di esprimersi liberamente, di scrivere, di sognare e in qualche modo di veder sbocciare la loro creatività e le loro passioni.

Ringrazio i Club e tutti coloro che si sono spesi, in particolare la signora Gina, augurando il meglio alle ragazze e ai ragazzi che hanno contribuito a questa proficua edizione che culminerà in una pubblicazione editoriale”.