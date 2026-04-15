Pixartprinting e la stampa online: qualità, consulenza e soluzioni per ogni progetto

Non si tratta soltanto di produrre materiali, ma di trasformare esigenze operative, obiettivi di branding e necessità di comunicazione in soluzioni concrete, coerenti e facilmente gestibili. Proprio in questo scenario, Pixartprinting rappresenta una delle realtà più solide della stampa online in Italia e uno dei principali riferimenti a livello europeo.

Il valore del brand risiede nella capacità di rispondere a bisogni molto diversi attraverso un modello digitale avanzato, pensato per rendere la stampa personalizzata semplice, veloce e altamente configurabile. Un approccio che non nasce per caso, ma che è reso possibile dall’esperienza trentennale affinata nel settore grafico e dal lavoro quotidiano di professionisti e appassionati.

Attraverso un e-commerce intuitivo e un catalogo che supera 4 milioni di combinazioni prodotto, Pixartprinting mette a disposizione soluzioni che spaziano dal packaging ai materiali per il punto vendita, dagli allestimenti fieristici agli strumenti di identità visiva, offrendo a imprese, agenzie e professionisti la possibilità di gestire progetti eterogenei all’interno di un unico ecosistema.

Dietro questa capacità di risposta c’è una realtà produttiva ormai consolidata, fatta di oltre 1 milione di clienti in Europa, 1.200 professionisti, 15.000 lavorazioni quotidiane, una sede di 35.000 mq e più di 100 macchine industriali costantemente aggiornate. Un modello che dal 2025 si è esteso anche agli Stati Uniti grazie al nuovo stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania.

Per chi sceglie Pixartprinting, tutto questo si traduce in vantaggi concreti che incidono direttamente sulla gestione dei progetti di comunicazione. Tra questi, tre aspetti in particolare contribuiscono a definirne il posizionamento sul mercato.

Il primo è senza dubbio la qualità di stampa, garantita da tecnologie di ultima generazione, materiali selezionati e finiture curate. A questo si affianca il file check automatico e gratuito, che verifica parametri fondamentali come dimensioni, risoluzione, font e colori, contribuendo a prevenire errori e a ottimizzare il risultato finale.

Il secondo è la rapidità operativa. Per molti prodotti, la stampa è disponibile anche in 24 ore, con spedizione rapida grazie alla partnership con corrieri selezionati e possibilità di scegliere la data di consegna direttamente in fase di ordine. Senza scordare, poi, che su numerose referenze, la spedizione è a costo zero, un vantaggio che rende il servizio ancora più competitivo.

Il terzo è la consulenza professionale, che accompagna il cliente nella scelta dei materiali, delle finiture e delle configurazioni più adatte al progetto. A questo si aggiunge un servizio di assistenza multicanale via mail, telefono, chat e social, pensato per offrire supporto concreto sia nella preparazione del file sia durante tutte le fasi dell’ordine.

Tornando al catalogo, emerge con chiarezza la capacità di Pixartprinting di trasformare il proprio modello di servizio in soluzioni pensate per esigenze, settori e obiettivi molto diversi tra loro. Un esempio efficace di questo approccio è rappresentato dalle etichette personalizzate, che esprimono al meglio la combinazione tra qualità, flessibilità e libertà progettuale.

In pochi click online, il cliente ha l’opportunità di configurare etichette in bobina, sticker, etichette bianche da stampare o soluzioni professionali per applicazione automatica, con un livello di personalizzazione a 360 gradi, che coinvolge formato, altezza della bobina, materiali e finiture.

La proposta annovera tantissimi supporti, dal polipropilene bianco, trasparente, olografico e argento alle carte adesive classiche e premium, comprese soluzioni barrierate, vergate, goffrate e con effetti speciali.

La possibilità di includere più varianti grafiche nello stesso ordine e l’utilizzo dell’editor online gratuito rendono il prodotto particolarmente adatto a progetti packaging, attività retail e strategie di branding che necessitano di precisione esecutiva e coerenza visiva.

Ciò che è certo, infine, è che quando un progetto di comunicazione richiede qualità, tempi affidabili e la possibilità di personalizzare ogni dettaglio, il valore della stampa non si misura solo nel risultato finale, ma nella capacità di accompagnare in modo fluido l’intero processo.

È proprio su questo terreno che Pixartprinting riesce a distinguersi, mettendo a disposizione di aziende e professionisti un modello capace di unire struttura produttiva, consulenza e ampiezza di catalogo in un servizio realmente costruito attorno alle esigenze operative e creative di chi lo utilizza.













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