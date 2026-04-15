CICLISMO / Due podi per la Vigor Cycling nel weekend

E' stato un fine settimana da incorniciare quello vissuto dal team esordienti della Vigor Cycling, grazie ad un primo e terzo posto riportati in competizioni lombarde.

I giovani, pilotati dal direttore sportivo Michele Ancona, coadiuvato dall'ex professionista Simone Olivero, sono saliti sul podio sabato con Jacopo Altare che ha chiuso in terza posizione la gara lecchese di Valmadrera, incassando anche la settima piazza con Davide Avidano. Al via si sono inoltre schierati Tommaso Capello e Matteo Silvestri. E 24 ore dopo a Nave nel bresciano, è arrivato il capolavoro di Davide Avidano che ha conquistato una sonante affermazione in solitaria. Detto "Asti" per la sua origine, nonchè attaccante di razza, si è sganciato dal gruppo scattando a 5 chilometri e mezzo dalla conclusione per tagliare il traguardo in perfetta solitudine. Una vittoria tanto cercata, quanto meritata, per la caparbietà di Davide Avidano, sempre protagonista con le sue fughe fin dall'avvio stagionale. Tra i 140 alla partenza, ma solo 39 hanno concluso la prova, da segnalare anche la partecipazione dell'attivo Jacopo Altare (costretto a rallentare a causa della caduta di una decina di concorrenti a 150 metri dall'arrivo, che fortunatamente non lo ha coinvolto fisicamente) e ancora di Tommaso Capello e Matteo Silvestri.

Più che lusinghiera anche la prestazione degli allievi guidati dai diesse Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino, che hanno ottenuto un buon ottavo posto con Tomas Lantermino ieri a Lonate Ceppino nel varesotto. Il giorno precedente Tomas Lantermino, Dennis Solavaggione, Tommaso Bozzoli, Loris Perrone, Federico Groppo, Fabio Marino, Leonardo Ferrari, Gioele Barra e Jacopo Martino avevano preso parte alla cronoscalata da Brusimpiano ad Ardena, sempre in terra varesina.

Ma non è tutto. La domenica campale della Vigor Cycling è proseguita anche con il secondo clamoroso successo stagionale firmato dallo juniores dell'UC Piasco Luca Gugnino, vittorioso nel Giro della Castellania, prestigiosa corsa nazionale per juniores. L'atleta di Boves ha militato fino allo scorso anno nelle file del sodalizio, e dalla nuova stagione indossa la maglia della squadra nata dall'unione tra Vigor ed Esperia, i due clubs che risiedono nella stessa località del cuneese.

E a importante conferma della bontà della scuola Vigor da segnalare infine, il debutto di Pietro Mattio, figlio di Silvio e nipote di Claudio, i due dirigenti leader della società, nella mitica Parigi-Roubaix al fianco del vincitore, il campione belga Wout Van Aert della Visma. Mentre nella medesima corsa in campo femminile ha gareggiato Elisa Balsamo (peraltro poco fortunata perchè vittima di foratura ndr.), che in gioventù difese a propria volta i colori della Vigor Cycling.