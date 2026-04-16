NUOTO / Sara Curtis ancora sugli scudi: agli Assoluti di Riccione suoi anche i 100m stile libero

A Riccione, dove si stanno svolgendo i Campionati italiani assoluti di nuoto, Sara Curtis porta a casa un altro podio di prestigio.

Dopo aver dominato le batterie dei 100m stile libero, reduce dal record italiano nei 50m dorso (27"33) siglato ieri, che le vale la terza miglior prestazione mondiale stagionale, la 19enne saviglianese ha vinto anche la finalissima dei 100 SL, con il tempo di 53' 40''.

Primatista italiana della distanza, non è però riuscirà ad abbattere il muro dei 53 secondi e a ritoccare il primato nazionale che le appartiene. Un anno fa fermò il cronomotro a 53' 01'', tempo con cui cancellò il 53"18 registrato dalla vincitrice di tutto Federica Pellegrini il 25 giugno 2016, quando fece esplodere lo Stadio del Nuoto di Roma durante il 53esimo trofeo Sette Colli.

Una gara, quella di oggi a Riccione, in cui si sono viste densità, concorrenza e qualità come mai prima.

I 100 stile libero al femminile hanno regalato vibrazioni tanto attese con due atlete sotto il tempo limite (54"0) e quattro che rompono il muro dei 55". Una gara veloce, che fa ben sperare in vista degli Europei.

Alle spalle della velocista piemontese Emma Virginia Menicucci che in 53"75 (notevole il secondo cinquanta in 27"77) scende per la prima volta in carriera sotto i 54". Elegante anche la nuotata della 23enne di Moncalieri - tesserata per Esercito e CC Aniene, preparata da Sandro Signori - che in mattinata aveva già registato il personale in 54"05, togliendo nove centesimi al 54"14 griffato sempre agli Assoluti Unipol 2025.

"Sono felicissima perchè la velocità italiana si sta rialzando in ottica staffetta - spiega Curtis, allenata in Italia da Thomas Maggiora - Sono contenta per Emma ma non pienamente della mia gara. Sapevo che non sarebbero venuti alla perfezione: credo di potermi rifare nei 50 sl, dove mi sento meglio".

Con questo tempo, strappa un altro pass per gli Europei di Parigi.