Esercito Italiano, il comandante dell’Artiglieria in visita al 1° Reggimento di Fossano

Il Generale di Brigata Andrea Simone, Comandante dell’Artiglieria dell’Esercito Italiano, ha visitato il 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di stanza alla Caserma “Perotti” di Fossano, dove è stato accolto dal Comandante del reggimento, Colonnello Olav Conz.

Nel corso della visita, dopo aver reso gli onori alla Bandiera di Guerra e aver preso parte alla cerimonia dell’alzabandiera, l’Ufficiale Generale ha incontrato il personale del reparto, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta in ambito nazionale e nei teatri operativi esteri, con particolare riferimento ai recenti impegni assolti in Niger, Gibuti e Libano, luoghi in cui il reparto ha assicurato simultaneamente l’impiego di assetti ad elevata specializzazione.

Il Generale Simone ha inoltre evidenziato l’elevato livello di preparazione dimostrato dal reggimento anche nelle attività addestrative, complimentandosi per il contributo fornito in Val di Fiemme nell’ambito delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina.

Nel suo intervento ha richiamato la specificità del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, unità inquadrata nella Brigata Alpina “Taurinense”, nell’ operare su più piattaforme di artiglieria, versatilità dovuta alla professionalità, alla preparazione e all’impegno quotidiano del personale per affrontare continuamente nuove sfide.

La visita del Generale Comandante è terminata con un briefing di aggiornamento sugli impegni futuri dell’unità e il sopralluogo alle infrastrutture della caserma, interessata da recenti interventi di ammodernamento, tra cui il completamento del nuovo asilo e l’avvio del progetto di metanizzazione, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre l’impatto ambientale.