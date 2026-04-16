BASKET / Ad Alba torna l’Estathè 3×3 Street

Torna l’evento sportivo più appassionante e coinvolgente della città di Alba, l’Estathè 3×3 Street Basket, che per il terzo anno animerà le piazze della capitale delle Langhe con un grande torneo della nuova disciplina olimpica del basket tre contro tre.

Quest’anno si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno: si giocherà su quattro campi posizionati nel suggestivo centro storico albese.

Sarà l’importantissima prima tappa del circuito estivo nazionale Estathé 3×3 Italia Street basket!

Si svolgeranno parallelamente due tornei, quello “Master”, dedicato ai giocatori professionisti, e lo “Junior Tournament” (il torneo riservato a minibasket, giovanili e senior amatori, per ogni categoria sia maschile che femminile).

L’evento è realizzato da Master Group Sport, Olimpo Basket Alba, FIP in collaborazione con Estathè e Comune di Alba.

Chiunque può partecipare e giocare! Oppure, ci si può divertire godendosi musica, intrattenimento e spettacolo. L’anno scorso hanno giocato oltre 140 squadre (112 del torneo Junior, 30 del Master), quest’anno obiettivo superare le 150 squadre.

Junior Opening Tournament – Estathé 3×3 Italia Street basket

Le categorie ammesse al torneo “Junior” sono:

minibasket (maschile e femminile)

Esordienti (maschili e femminili)

U13 (maschili e femminili)

U14 (maschili e femminili)

U16 (maschili e femminili)

U18 (maschili e femminili)

senior amatori (maschili e femminili)

REGOLAMENTO

Leggi qui il regolamento!

Regolamento Torneo Estathè 3×3 Street Basket Circuit

ISCRIZIONE

Ogni squadra è composta da 4 giocatori.

La quota di iscrizione per la partecipazione al Torneo è di 80 € per squadra giovanile o senior amatori (Squadre minibasket 40 € a squadra) . Potrà essere versata tramite bonifico a:

Olimpo Basket Alba ssd a rl – IBAN IT95A0342522500CC0222000049 Banca Azzoaglio, indicando nella causale: “Iscrizione a torneo 3c3 + nome squadra + categoria” e inviando la distinta del bonifico e la scheda d’iscrizione a segreteria@olimpo-basket.it ENTRO VENERDI’ 23 MAGGIO 2026.

Nella quota di partecipazione è compreso anche il Kit del torneo (t-shirt, sacchetta, prodotti Estathè).

Per iscriversi è inoltre necessario compilare e inviare la SCHEDA D’ISCRIZIONE (che trovate allegata qui di seguito)

per email a segreteria@olimpo-basket.it oppure via whatsapp al 349 1890855.

MODULO ISCRIZIONE 3×3 Alba 2026Scarica

PROGRAMMA

Ogni categoria giocherà in momenti diversi sui 4 campi del centro storico di Alba, con il campo centrale che sarà in Piazza Duomo (Piazza Risorgimento). Ecco il programma!

SABATO 30 maggio: 10,00-17,00 – ESO – U13 – U14

DOMENICA 31 maggio: 10,00-19,00 – U16 – U18

LUNEDI’ 1° giugno: 10,00-17,00 – SENIOR AMATORI – MINIBASKET

Gli orari sono indicativi, verranno comunicati ufficialmente il 25 maggio a iscrizioni chiuse.

Lo sport di Piazza, per tutti, che animerà il centro storico di Alba sta per tornare! Vi aspettiamo numerosi, sarà una bellissima festa!