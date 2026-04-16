Trofeo Madonna del Buonconsiglio: a Venasca si è svolta la quarta edizione

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 11 aprile a Venasca la quarta edizione del Trofeo Madonna del Buonconsiglio, manifestazione podistica non competitiva che, con i circa 100 partecipanti complessivi, ha confermato una partecipazione in linea con le precedenti edizioni. La partenza è stata data alle ore 16 dal consigliere comunale Corrado Favole, alla presenza del consigliere Carlo Martorana. La corsa prevedeva due percorsi, uno di 10 chilometri su tracciato collinare e uno di 5 chilometri in prevalenza pianeggiante.

Nella prova principale di 10 chilometri, proprio per il carattere non competitivo della manifestazione, non è stato individuato un unico vincitore: cinque atleti hanno infatti concluso insieme la gara, tagliando contemporaneamente il traguardo.

Si tratta di Davide Mattio, Elia Mattio, Daniele Mattio, Matteo Bagnus e Davide Barrovero, tutti appartenenti alla Podistica Valle Varaita. In campo femminile, la prima atleta a concludere il percorso è stata Arianna Perotto, a sua volta tesserata per la medesima società.

Nella prova breve di 5 chilometri si è registrata una buona partecipazione di giovani. Tra i premiati figurano i fratelli Edoardo e Mattia Lantermino, figli del campione Danilo, mentre tra le ragazze si è distinta Serena Hu, residente a Venasca e atleta della Podistica Valle Varaita. Per quanto riguarda la partecipazione delle società, la più numerosa è risultata essere proprio la Podistica Valle Varaita che, in qualità di organizzatrice e come da tradizione, ha rinunciato al premio. Il riconoscimento è stato quindi assegnato alla Kalipé di Savigliano, seconda in ordine al numero di tesserati presenti.

«Il Trofeo Madonna del Buonconsiglio si conferma appuntamento atteso e partecipato della primavera venaschese. Anche quest’anno, si è valorizzato lo spirito sportivo e aggregativo della nostra comunità – sottolinea il sindaco Silvano Dovetta – e noto come un elemento particolarmente positivo vedere una presenza così ampia anche tra i più giovani e tra le società del territorio, segno di una manifestazione che cresce e mantiene una forte identità locale. In occasione di eventi sportivi come questo, dove tra l’altro il Gruppo Comunale di Protezione Civile è attivo per organizzare e garantire la sicurezza, il pensiero torna con maggiore intensità al nostro Roberto Matteoda, instancabile volontario che ci ha lasciato lo scorso anno ma che ricordiamo sempre».

L’organizzazione della manifestazione è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto di diverse realtà locali. Il Gruppo Outdoor di Venasca ha curato la preparazione e la pulizia dei sentieri, la Protezione Civile, presieduta da Antonio Mariconda, ha garantito il supporto logistico, mentre la Croce Rossa di Melle ha assicurato il servizio di assistenza sanitaria; il supporto tecnico è stato della Fidal mentre il Comune di Venasca ha garantito il suo patrocinio. Lo speaker dell’evento è stato Giacomo Casalloni, “voce” ufficiale della Podistica Valle Varaita. Numerosi anche gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Cicli Mattio, Salumi Brizio, Sergio e Mario Bussone, che hanno contribuito con prodotti per il pacco gara, e Bene Banca. La manifestazione si è conclusa sotto l’ala di Piazza Martiri con le premiazioni e un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti nel quale sono stati serviti prodotti della tradizione locale.