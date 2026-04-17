PIT BIKE / Gara sfortunata per Francesca Cagna nel Pavese

Domenica 12 aprile si è disputata sul 7 Laghi Circuit di Castelletto di Branduzzo (PV), una gara valida per il Campionato Pit Bike 12 pollici, alla quale ha preso parte anche l’ormeese Francesca Cagna, impegnata nella categoria Ladies S3 Under, alla guida di una pit bike Pitom del Team Fiodena.

Dopo aver disputato una buona gara in gara uno, che ha visto primeggiare Matteo Legname (ASV Squadra Corse - Bucci Moto) davanti a Tommaso Manetti (BB Racing Team - Pitom) ed Emiliano Cavagnino (Ottopuntouomo - 8.1), con Fra#146 ottima dodicesima assoluta su venti partenti, ma prima della categoria ladies, davanti a Natascia Turrini (Tesi Racing Team - Tesi) e Kim Berce (Godfriendly - 8.1), si è avviata speranzosa verso gara due.

Passaggio in velocità per Fra#146

L’ormeese è partita bene, portandosi in settima posizione assoluta e prima della Ladies e rimanendovi sino all’ultimo giro.

Fra#146 stava già pensando alla vittoria di categoria quando, a cinque curve dalla bandiera a scacchi è stata centrata da un avversario, incorrendo in una brutta caduta che l’ha spedita all’ospedale.

Risultato: trauma cranico, che l’ha costretta al ricovero in ospedale, dal quale ne è uscita solo a metà settimana, senza lasciare, fortunatamente alcuna conseguenza.

La vittoria è rimandata ad una prossima occasione.