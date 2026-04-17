ATLETICA / Anna Russo, saluzzese d’oro della ritmica, argento nazionale al cerchio e a un passo dal podio

Eurogymnica di Torino torna dalla prima delle tre finali nazionali in programma nelle prossime tre settimane con un poker di medaglie che conferma l’ottimo stato di forma del team. Nella trasferta molisana, la società ha saputo brillare tra le più forti realtà italiane della ginnastica ritmica, grazie soprattutto al lavoro di Anna Russo, al secolo l’EGirl saluzzese più medagliata nella storia della disciplina nel Cuneese.

La ginnasta, rappresentante dell’A.S.D. Eurogymnica, ha conquistato l’argento nazionale ai Campionati Italiani di Specialità Gold, manifestazione organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con la Sporting Bovianum di Campobasso. Vincendo la medaglia al cerchio nella categoria Senior 1 con il punteggio di 23,800, Anna ha confermato il ruolo di riferimento assoluto della squadra, battagliando tra ginnaste di livello nazionale e di ogni regione d’Italia.

La prova con la palla è stata quasi altrettanto brillante: con 22,733 punti, il quarto posto finale è arrivato a soli 0,017 centesimi dal bronzo, lasciando intendere che il passo dal podio è davvero ridottissimo. Russo, tornata a competere da individualista dopo l’esperienza 2024/2025 con la Nazionale Junior, ha mostrato un notevole miglioramento nell’approccio alla gara e nel controllo dell’esercizio, elementi che si riflettono in un lavoro più solido e incisivo sui piccoli attrezzi.

Anna Russo può già vantare tre titoli italiani nella sua carriera: il primo con la Squadra Allieve nel 2022, seguito da quello di Insieme Giovanile nel 2023, per arrivare all’ultimo trionfo conquistato lo scorso dicembre al Nazionale di Insieme, confermandosi tra le protagoniste della ritmica nazionale. Formata presso HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica con sede a Settimo Torinese, la ginnasta studia e vive in Piemonte durante la settimana, rientrando a Saluzzo nei weekend, dove la famiglia e la città la seguono con grande affetto.

Dopo il successo nazionale, il tempo per festeggiare è stato breve: Anna si è subito rimessa al lavoro con le altre componenti della squadra per preparare l’esercizio collettivo che il quintetto presenterà il 16 e 17 maggio alla fase regionale del Campionato di Insieme. L’obiettivo minimo è conquistare un nuovo pass per le finali nazionali, previste a Folgaria, in Trentino, dove Eurogymnica ha già festeggiato in passato importanti titoli di gruppo, rafforzando la tradizione di eccellenza del club nel settore “insieme”.

Con il poker di medaglie campobassano, la stagione di Anna Russo e della squadra torinese si avvia verso la fase decisiva: un mix di ambizione, sacrificio e voglia di migliorare che tiene accesi i riflettori sulla più titolata ginnasta saluzzese dell’era recente.