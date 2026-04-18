Calcio Serie C / La febbre del sabato sera: il Bra ospita la Ternana per continuare a sognare

I giallorossi vogliono tenere accesa la speranza della salvezza diretta.

I verdetti si avvicinano e questa sera, sabato 18 aprile, l'AC Bra va a caccia di importanti punti salvezza in casa con la falcidiata Ternana.

Il match, valido per la 37a giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante: fischio d'inizio alle ore 20:30.

Il Bra arriva dall'importante pareggio a reti bianche ottenuto a Campobasso. I piemontesi, dopo i difficili mesi di febbraio e marzo, stanno provando a rilanciarsi in chiave salvezza, come testimoniano i 5 punti ottenuti nelle ultime tre gare.

Complice l'ormai matematica retrocessione del Pontedera, i giallorossi sembrano "condannati" ai playout con la Sambenedettese (le due compagini sono ora appaiate a quota 31). Tuttavia, la speranza della salvezza diretta non è ancora svanita: infatti i braidesi distano solamente quattro lunghezze dalla Torres (prima attualmente salva) che nelle ultime due sfide se la vedrà con Gubbio e Arezzo, due squadre in cerca di punti pesanti.

Dunque, nulla è ancora perduto ma sicuramente per la truppa di mister Fabio Nisticò molto, se non tutto, passerà dal match di questa sera.

La Ternana arriva dal pareggio per 2-2 in casa con il Perugia (avanti 2-0 i rossoverdi si sono fatti rimontare), stop preceduto dalla sconfitta di misura con la Juventus Next Gen (2-1 ad Alessandria in favore dei bianconeri). Gli umbri, complice la difficile situazione societaria, stanno affrontando un periodo negativo tant'è che l'ultimo successo risale al 4 marzo, data nella quale i ternani hanno battuto a domicilio la capolista Arezzo (1-2). Mister Pasquale Fazio dovrà dunque ricompattare la squadra e tornare a pensare unicamente al campo, sia in vista del match odierno in Liguria e sia in vista degli imminenti playoff.

A proposito delle vicende extracalcistiche che riguardano la società umbra è doveroso fare un minimo di chiarezza. Nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, il Tribunale di Terni ha deciso che la squadra rossoverde potrà portare a termine la stagione, disputando regolarmente le ultime gare, playoff compresi. Il tribunale ha concesso al club l'esercizio provvisorio in quanto è stata aperta la pratica della liquidazione giudiziale. Ora la Ternana avrà tre mesi di tempo per trovare un acquirente. Per il momento la graduatoria non cambia ma la società subirà una pesante penalizzazione nella prossima annata, in qualsiasi categoria d'appartenenza.

In classifica il Bra occupa la diciottesima e penultima posizione con 31 punti, mentre la Ternana è al nono posto a quota 45.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata si imposero gli umbri con il risultato di 2-0 (gol di Ferrante e Orellana Cruz). I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.85) con il successo degli ospiti che è dato a quota 3.50.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 256 con telecronaca di Marco Pagano) e su NOW.

La partita sarà diretta da Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo e Fabio Cantatore di Molfetta, quarto ufficiale Mattia Nigro di Prato e operatore FVS Filippo Pignatelli di Viareggio.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 26 aprile, quando i cuneesi faranno visita alla Juventus Next Gen. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.