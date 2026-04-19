VOLLEY B1F / Missione compiuta, Mondovì si impone per 3-1 sul campo di Bellusco

Vittoria stagionale numero 16 per Mondovì Volley sulle 23 gare disputate. La compagine monregalese si impone 1-3 (18-25, 25-23, 22-25, 16-25) in casa della Care Project Bellusco e conquista tre punti importanti per la caccia al quinto posto, distante ora soli due punti in virtù del punto “perso” da Palau, vittorioso al tie-break sul CUS Torino. La sfida in terra lombarda vede il “Puma” partire bene nel primo ma incappare in un set dai mille rovesciamenti di fronte nel secondo. Una rimonta vincente nella terza frazione permette a capitan Aliberti e compagne di rimettersi avanti e di prendere un abbrivio decisivo per un quarto parziale senza storia.

Per la sfida a Bellusco, coach Basso schiera la sua formazione con il sestetto ormai abituale: Colombano è la palleggiatrice opposta a Munari, Bole e Bosso si schierano in banda, capitan Aliberti e Bergese al centro, Monaco è il libero. La Care Project Bellusco risponde con la palleggiatrice Marini, l’opposto Spiriti, le schiacciatrici Villa e Pagliuca, le centrali Crippa e Beretta. La maglia diversa è sulle spalle di Granello. Il primo set è un monologo di Mondovì Volley, che parte meglio (4-8, 10-16) e riesce a trovare il primo vantaggio della serata. L’illusione, però, dura poco: Bellusco parte a razzo e si costruisce un vantaggio importante nel secondo parziale: le ospiti si risvegliano e mettono in scena una rimonta che si concretizza a pochi respiri dalla fine (23-23), prima che due errori permettano alle lombarde di impattare (25-23). Sulle ali dell’entusiasmo le padrone di casa trovano un ottimo avvio di terza frazione (8-3), ma anche in questo caso le monregalesi ricuciono punto dopo punto (16-14), fino al sorpasso (20-21) e alla conquista del set (22-25). Questo è il preambolo a un quarto parziale senza storia: Mondovì parte bene (5-8), accelera prepotentemente a metà (7-16) e chiude senza patemi (16-25).

CARE PROJECT BELLUSCO - MONDOVÌ VOLLEY 1-3 (18-25, 25-23, 22-25, 16-25)

CARE PROJECT BELLUSCO: Villa 13, Lardini 7, Spiriti, Ciciulla, Pagliuca 14, Beretta 5, Granello (L), Crippa 13, Brambilla, Marini 3, Maggioni. Non entrate: Foramiglio (L), Motta. Battute vincenti: 8. Battute sbagliate: 10. Muri vincenti: 7.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 10, Imarisio, Sclavo, Monaco (L), Bergese 6, Aliberti 19, Colombano 3, Munari 11, Bole 23. Non entrate: Sangoi, Fissore, Picchiotti. Battute vincenti: 5. Battute sbagliate: 11. Muri vincenti: 12.

Come già anticipato, con questi tre punti Mondovì Volley sale a 43 punti in classifica, accorcia di una lunghezza le distanze da Palau e si prepara al trittico di avversarie piemontesi per concludere la sua stagione. Il prossimo avversario, sabato 25 aprile alle 20.30 al Palamanera, è il Volley Parella Torino.

LE DICHIARAZIONI DI ANNA ALIBERTI: “È stata una grande partita di squadra: la differenza l’ha fatta l’atteggiamento che abbiamo avuto nei set che abbiamo vinto. Sappiamo bene che non possiamo permetterci di mollare mai e dobbiamo essere sempre aggressive per imporre il nostro ritmo e il nostro gioco. Nessuno ci regala niente e oggi è stata la prova che, appena abbassiamo la guardia, le altre squadre diventano incisive. Sono contenta e soddisfatta della mia prestazione, così come di quella di tutte le mie compagne. Ci aspettano le ultime tre partite, che dobbiamo affrontare nello stesso modo per conquistare i nove punti in palio e concludere questa stagione nel migliore dei modi.”

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Siamo partiti molto bene nel primo set, soprattutto grazie all’efficacia al servizio, che ci ha permesso di mettere subito in difficoltà le avversarie e di prendere fiducia. Nel secondo set, invece, abbiamo avuto un passaggio a vuoto importante, andando sotto 12-4, ma siamo stati bravi a reagire e a rientrare fino al 23-23, dimostrando carattere e determinazione, anche se nel finale due errori ci sono costati il set. Il terzo è stato molto combattuto, giocato punto a punto con grande intensità, mentre nel quarto siamo riusciti a mantenere sempre il vantaggio, gestendo meglio i momenti chiave e chiudendo con maggiore lucidità. Nel complesso è sicuramente positivo aver conquistato i tre punti: era l’obiettivo e siamo soddisfatti di averlo raggiunto.”