VOLLEY BM / Il VBC Mondovì si arrende alla capolista Malnate

Nella ventitreesima giornata – decima del girone di ritorno il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone viene superato per 3-0 (17-25,14-25,22-25) dal Malnate allenato da coach Federico Barazzato, capolista solitaria dal campionato. Nei primi due set i monregalesi hanno faticato a reggere il ritmo imposto dalla capolista, mentre la terza frazione è stata più combattuta, ma purtroppo nelle fasi finali il Malnate ha dimostrato una maggior lucidità ed efficacia, chiudendo così 25-22.

Assenti lo squalificato Garello e Cortellazzi, Vittorio Bertini è partito inizialmente con Polizzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Coppa e Caldano centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Genesio, Berutti, Camperi e l’ esordiente Marabotto.

Nel set inaugurale vi è equilibrio sino al 3 pari, poi il Malnate allunga e si porta prima sul 9-5 e poi sul 16-9. Dentro nelle fila monregalesi Berutti e Genesio, ma la capolista continua a tenere alto il prorpio ritmo e chiude 25-17.

Nella seconda frazione Genesio viene confermato come opposto e Berutti al centro, ma i lombardi partono bene , portandosi prima sul 9-4 e poi sul 15-8. Bertini prova ad inserire Bosio e Camperi, ma l’ inerzia del parziale resta saldamente in mano agli ospiti, che chiudono senza difficoltà 25-14.

Nel terzo set, con Camperi in banda, i monregalesi partono bene e si portano prima sul 5-2, poi sul 10-5 e quindi sul 12-8, ma vengono ripresi sul 14 pari. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 17 pari, quando i lombardi allungano prima sul 19-17, poi sul 21-19 ed infine chiudono 25-22, mentre entrano Bosio in battuta, Bellanti ed il giovane Marabotto, all’ esordio in serie B.

Sabato il VBC è atteso dalla trasferrta sul campo del Brugherio (fischio d’ inizio alle ore 21), una formazione giovane, molto dotata da un punto sia di vista fisico che tecnico e composta da giovani di assoluto valore, già nei giri delle varie Nazionali italiane e che si trova al decimo posto con 32 punti, frutto di 10 vittorie e 13 sconfitte.



VBC MONDOVI’ – MALNATE 0-3 (17-25, 14-25, 22-25)

VBC MONDOVI’: Polizzi, Bosio 3, Menardo (K) 10, Bellanti 4, Coppa 6, Caldano, Garelli (L1), Candela (L2), Genesio 7, Berutti 3, Camperi 5, Marabotto, Bernardi, Catena. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.