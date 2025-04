Anche Cuneo partecipa alla Giornata della Terra con Plastic Free: 9 appuntamenti in Piemonte

Il Piemonte scende in campo per la Giornata Mondiale della Terra con una grande mobilitazione firmata Plastic Free Onlus. Tra i protagonisti anche Cuneo, dove domenica 27 aprile si svolgerà uno dei nove eventi regionali in programma per la 55ª edizione dell’Earth Day, la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sui temi ambientali.

In tutta Italia saranno 222 gli appuntamenti in calendario nel weekend del 26 e 27 aprile. L’obiettivo? Rimuovere oltre 100mila chili di rifiuti da parchi, fiumi, aree urbane e restituire dignità ai territori.

"Questa grande iniziativa coinvolgerà centinaia di volontari nella raccolta di rifiuti e nella sensibilizzazione ambientale – spiega Flavia Faccia, referente regionale di Plastic Free –. Il contributo dei volontari è da sempre fondamentale: dimostra come l’impegno collettivo possa generare un cambiamento reale, promuovendo una cultura della sostenibilità e della responsabilità condivisa".

Nel dettaglio, sabato 26 aprile si terranno appuntamenti ad Alessandria, Castelletto d'Orba, Biella, Caraglio, Borgaro Torinese, Moncalieri e Torino, mentre domenica 27, oltre a Cuneo, l’iniziativa farà tappa anche ad Alpignano.

"Come ogni anno, coinvolgeremo attivamente oltre 10mila volontari in due giorni di energia, condivisione e azioni concrete per lasciare un’impronta positiva sul Pianeta – sottolinea Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Chiunque potrà iscriversi gratuitamente nella pagina Eventi del nostro sito".

Le attività si svolgeranno con il supporto di Treedom, sustainability partner dell’iniziativa. La collaborazione permetterà anche di piantare nuovi alberi a sostegno delle azioni ambientali dell’associazione.

Nata nel 2019, Plastic Free ha già coinvolto oltre 260mila volontari, rimosso 4,4 milioni di chili di rifiuti e promosso oltre 7.800 eventi di pulizia. Solo in Piemonte, da gennaio, si sono svolti 41 appuntamenti, con circa 400 persone coinvolte e 7.830 chili di rifiuti raccolti. Quasi 1.200 gli studenti sensibilizzati nelle scuole.

Per scoprire tutti gli appuntamenti e partecipare: www.plasticfreeonlus.it.