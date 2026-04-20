CALCIO ECCELLENZA / Giovinco trascina il Fossano, battuta a domicilio la Monregale 1-2

Vittoria fondamentale per il Fossano 1919 che, in rimonta, ha battuto la Monregale per 1-2.

Decide la sfida, valida per la 28a giornata del campionato di Eccellenza, la doppietta di Giuseppe Giovinco. A nulla è valso l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Pietro Botasso.

La Monregale arrivava dal pareggio per 2-2 sul campo della Pro Dronero, mentre, nell’ultima partita, il Fossano aveva battuto con un sonoro 11-0 il debole Pinerolo.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:02 al “Centro Sportivo Monregale”. Padroni di casa in tradizionale maglia bianca con numeri rossi mentre gli ospiti in divisa nera con inserti tricolori.

Il match parte subito su ottimi ritmi. Il primo a provarci è Marchisone che dopo due giri di lancette prende palla sulla trequarti, avanza e calcia: conclusione centrale e prontamente bloccata da Piazzolla. Passano pochi secondi e i monregalesi rispondono prontamente con la punizione di Bongiovanni, bel disinnescata da Fazio. L’incontro è vivace: all’ottavo minuto Rossi batte bene il corner su cui arriva Marchetti, il colpo di testa è preciso sotto la traversa ma Piazzolla vola e devia in angolo. Il gol è nell’aria e infatti al 10’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: su una ripartenza Leonardo Di Salvatore avanza sulla destra, con un ottimo filtrante tra le linee serve Pietro Botasso che solo davanti al portiere non ha problemi a segnare l’1-0.

Al 17’ i blues vanno vicini al pareggio: Giovinco serve con qualità Sangare che di fisico svetta più in alto di tutti, il suo colpo di testa sembra definitivo ma un gran salvataggio sulla linea di capitan Passerò nega la gioia del gol al nove ospite. Subito dopo un contrasto di gioco tra Meti e Cinquini mette ko quest’ultimo che è costretto a lasciare il campo (al suo posto entra Bernardon). Al 23’ Bosio si disimpegna bene in mezzo al campo, serve Giovinco che conclude verso la porta: il suo tiro è di poco impreciso. Alla mezzora un corner monregalese rischia di essere fatale: il pallone filtra in area e per poco Vella manca il tap-in per il 2-0. Al 32’ a provarci è il solito Giovinco che dal vertice dell’area si coordina bene e calcia al volo ma ancora una volta Piazzolla risponde presente. Sull’angolo successivo i fossanesi recriminano un calcio di rigore, da segnalare però il mancato tap-in a rete di Bosio. Il direttore di gara assegna due minuti di recupero; c’è ancora tempo per un’ultima chance fossanese con Sangare che calcia di poco a lato (su assist di Marchisone). Finisce dunque un vivace primo tempo con la Monregale che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

Passano quattro minuti dall’inizio della ripresa e i blues riportano la sfida in parità: Bosio serve Giovinco che dal limite non fallisce l’appuntamento con il gol per il momentaneo 1-1. I padroni di casa sembrano subire il colpo: al 56’ prima Piazzolla disinnesca la conclusione da pochi passi di Angaramo e poi Passerò devia il tiro di Giovinco. I fossanesi ci credono ma la traversa non aiuta il subentrato Bernardon che di testa sfiora l’1-2 (58’). Pochi secondi dopo Piazzolla salva ancora una volta il risultato fermando De Riggi. È solo questione di tempo, al 65’ arriva il meritato vantaggio ospite con Giuseppe Giovinco (ben servito da Marchisone) che batte nell’uno contro uno l’estremo difensore monregalese: è 1-2.

I blues non si accontentano e ci provano ancora con il colpo di testa di De Riggi (77’) e l’azione personale di Marchisone (82’). Nel finale il ritmo si abbassa e la Monregale non riesce a pareggiare la sfida. L’arbitro assegna tre minuti di recupero, al termine dei quali arriva il triplice fischio. Al CS Monregale termina 1-2.

In classifica, complice il pareggio del Cuneo, il Fossano sale al secondo posto con 56 punti, mentre la Monregale scende in decima posizione a quota 38.

Nel prossimo turno, il penultimo della stagione regolare, la Monregale farà visita all’Albese 1917 (stadio “Coppino”), mentre, il Fossano ospiterà al “Pochissimo” il San Domenico Savio Asti. Appuntamento, dunque, per domenica 26 aprile alle ore 15:00.

TABELLINO

MONREGALE – FOSSANO 1-2

Monregale (4-2-3-1): Piazzolla, Porcaro, Delsanto (84’ Mellano), Passerò, Ornato, Meti (46’ Canova), Ratto (75’ Giraudo), Di Salvatore L., Botasso, Bongiovanni (67’ Di Salvatore G.), Vella (79’ Alfieri). A disposizione: Bergesio, Bellino, Orsi, Dhahri. Allenatore: Michele Magliano

Fossano (4-3-3): Fazio, D’Ippolito, Gironda, Rossi, Marchetti, Cinquini (20’ Bernardon), Angaramo (79’ Armocida), Bosio, Giovinco (79’ Ambrosino), Marchisone, Sangare (46’ De Riggi). A disposizione: Zaccone, Brandani, Quitadamo, Serra, Ribolzi. Allenatore Paolo Fresia

Gol: Botasso 10’ (M), Giovinco 49’ e 65’ (F)

Ammoniti: Meti (M), Di Salvatore L. (M), Fresia (all. F), Passerò (M), Piazzolla (M), Ornato (M), Giraudo (M), Mellano (M), D’Ippolito (F)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Nico Martinengo di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Berbotto Alba Bra e Luigi Fiorita di Cuneo