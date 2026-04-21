Smart City e Start-up: il "Cortocircuito" di talento delle Quarte Elettrotecnica dell’ITIS DELPOZZO a Padova

Non è stata una semplice gita, ma un percorso completo all’insegna delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Pure gli spostamenti previsti hanno privilegiato sistemi di trasporto elettrici, ecologici e sostenibili, come treni e bus elettrici.

Dal 10 al 15 marzo 2026, le classi quarte di Elettrotecnica dell’ITIS DELPOZZO hanno vissuto una settimana elettrizzante al Campus Fenice di Padova, trasformandosi da studenti a veri protagonisti della transizione ecologica. Questa straordinaria esperienza formativa è stata resa possibile grazie ai fondi del D.M. 88/2025, confermando l'impegno della scuola nell'investire in percorsi didattici innovativi e di alto valore professionale.

Accompagnati dai professori Paolo Macagno e Simona Isoardo, i ragazzi hanno esplorato un ecosistema dove l'innovazione non si studia solo sui libri, ma si tocca con mano. Ecco il diario di bordo di un'avventura indimenticabile tra scienza, ingegno e spirito di squadra.

Energia in Movimento: Dai Laboratori alle Smart City

Il viaggio è iniziato a tutto gas martedì 10 marzo: appena scesi dal treno a Padova, gli studenti si sono immersi nei segreti dell'eolico e dell'idroelettrico, per poi chiudere la giornata con un Workshop LEGO che ha sprigionato logica e creatività.

Il mercoledì è stato il giorno della mobilità elettrica. Grazie agli esperti di DriWe, la classe ha toccato con mano come le smart city stiano ridisegnando il nostro modo di vivere, rendendo l'elettrificazione dei trasporti una realtà concreta e affascinante.

Tra Storia e Innovazione: Venezia e il Pitch da Start-upper

Non è mancato il respiro della bellezza: la magia di Venezia ha incantato tutti, offrendo una lezione a cielo aperto di storia e ingegneria veneziana tra calli e canali.

La giornata di venerdì è stata dedicata all’autoimprenditorialità. I ragazzi si sono messi in gioco imparando a costruire un pitch vincente, trasformando idee visionarie in progetti di start-up.

Gli ultimi giorni del viaggio hanno previsto la visita della Cappella degli Scrovegni a Padova, il laboratorio delle energie pulite nel mondo dei biocarburanti (biodiesel e biomasse) e il Geo–Greenenergy Caching, una caccia al tesoro tecnologica nel verde che ha messo alla prova orientamento e intuito.

La settimana a Padova resterà impressa come una tappa particolare nella crescita dei futuri elettrotecnici. Tra risate, esperimenti e nuove consapevolezze, il viaggio al Campus Fenice ha dimostrato che quando la scuola incontra l'innovazione, l’indirizzo di Elettrotecnica è al passo con il presente e futuro