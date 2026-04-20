Approvato il bilancio 2025 della Fondazione CRC: oltre 60 milioni di euro a disposizione del territorio

Totale degli investimenti a valore di mercato a 2,8 miliardi di euro, avanzo d’esercizio 2025 pari a 97,2 milioni di euro, da cui 66,3 milioni di euro destinati all’attività progettuale ed erogativa 2026 e 10 milioni di euro per il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: questi i dati salienti del Bilancio 2025 della Fondazione CRC che il Consiglio Generale dell’ente, presieduto da Mauro Gola, ha approvato all’unanimità nella seduta di questo pomeriggio.
I fondi a disposizione per attività progettuali ed erogative saranno suddivisi come segue:
62,6 milioni di euro a disposizione del territorio provinciale, con una crescita del 108% rispetto alla quota annuale ipotizzata dal Piano Pluriennale;
2,6 milioni di euro destinati al Fondo Unico per il Volontariato (FUN);
1,1 milioni di euro per Fondazione con il Sud e Fondo nazionale ACRI, sulla base degli accordi vigenti.
I ricavi superano quota 142 milioni di euro: i dividendi pagati dalla conferitaria Intesa Sanpaolo ammontano a 71 milioni di euro (con un incremento di circa l’11% rispetto ai dividendi incassati nel 2024). Il Bilancio 2025 conferma l’approccio di prospettiva e l’attenzione al futuro della Fondazione CRC: oltre alle già citate risorse destinate al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (che ora ammonta a 80 milioni complessivi), viene accantonato il 20% dell’avanzo di bilancio (19,4 milioni di euro) alla Riserva Obbligatoria e il 15% dell’avanzo (percentuale massima consentita dal MEF, per un importo di 14,6 milioni di euro) alla Riserva per l’integrità del patrimonio.
Come parte integrante del Bilancio d’esercizio, il Consiglio Generale ha approvato il Rapporto Annuale 2025, il documento che sostituisce il Bilancio di Missione e descrive l’attività progettuale realizzata nel corso dell’anno. Dal documento emergono alcuni dati particolarmente significativi:
35 milioni di euro erogati;
62,8 milioni di euro deliberati sul territorio;
2523 contributi deliberati;
18 progetti, 16 bandi tematici e 3 bandi di ascolto e attivazione del territorio promossi.
“62,6 milioni di euro per il territorio rappresentano una dotazione erogativa record per il 2026, superiore di oltre il 108% rispetto a quanto previsto nel Piano Pluriennale. Il Bilancio 2025 conferma la grande capacità di Fondazione CRC di creare valore, grazie a una gestione attenta ed efficace del proprio patrimonio, e la bontà delle scelte strategiche d’investimento fatte negli anni, come l’aumento della partecipazione in Intesa Sanpaolo” dichiara il Presidente Mauro Gola.
(Mauro Gola)
“Il rafforzamento del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e delle Riserve per il patrimonio rappresenta un’assicurazione sulla nostra futura capacità erogativa: una conferma importante dell’attenzione al futuro e alle giovani generazioni, priorità strategiche per la nostra attività”.
Il Bilancio 2025 e il Rapporto Annuale 2025 della Fondazione CRC sono disponibili sul sito www.fondazionecrc.it.