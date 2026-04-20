Confapi Cuneo celebra le eccellenze del territorio nella Giornata Nazionale del Made in Italy 2026

Venerdì 8 maggio 2026 il Relais Castello di Guarene ospiterà un appuntamento dedicato al valore delle imprese del territorio, alla cultura del saper fare e alla capacità delle PMI cuneesi di portare il Made in Italy ben oltre i confini locali. L’iniziativa, promossa da Confapi Cuneo, si inserisce nella Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 e metterà al centro le eccellenze cuneesi, l’innovazione e il legame tra impresa, istituzioni e formazione.

L’evento si svolgerà dalle 17 alle 21 circa nel parco del Castello di Guarene, con possibilità di trasferimento all’interno in caso di maltempo.

Il programma prenderà il via alle 17 con l’accoglienza dei partecipanti e l’apertura dei lavori. In questa prima fase sarà dato spazio anche alle aziende associate che vorranno presentare prodotti, materiali informativi o roll-up. Sarà anche l’occasione per illustrare i nuovi servizi Confapi e le opportunità pensate per le PMI, con particolare attenzione a crescita, innovazione, sicurezza, sostenibilità e competitività.

Alle 18 sono previsti gli interventi degli ospiti istituzionali e associativi, a livello provinciale e nazionale. I contributi affronteranno temi oggi decisivi per il futuro del tessuto produttivo locale: competenze, innovazione, radicamento territoriale, internazionalizzazione, sostenibilità e nuove professioni. Tra i focus annunciati anche il collegamento con il mondo accademico e scolastico, con un richiamo al nuovo Liceo del Made in Italy attivato con l’ITIS, segnale concreto di un rapporto sempre più stretto tra formazione e sistema impresa.

Uno dei momenti centrali della serata sarà la cerimonia di premiazione prevista alle 18.30. Verrà assegnato il premio “Confapi Cuneo all’Eccellenza italiana nel mondo 2026”, riconoscimento rivolto a un imprenditore del territorio distintosi per qualità del prodotto o del servizio, innovazione, crescita internazionale e contributo alla diffusione del Made in Italy. Accanto a questo, sarà conferito anche il premio “CONFAPID Cuneo 2026”, dedicato a una figura femminile che abbia rappresentato un esempio di leadership nel mondo delle imprese o delle istituzioni, raggiungendo un traguardo di rilievo e diventando riferimento di merito, impegno civile e ispirazione per le nuove generazioni.

La serata si concluderà con un momento di networking e con l’aperitivo finale, pensati per favorire relazioni, collaborazioni e scambio di buone pratiche tra imprese, istituzioni e mondo della conoscenza.

Per maggiori informazioni spedire una email a meeting@confapicuneo.it o chiamare il numero 0171.601977

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