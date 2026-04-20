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Curiosità | 20 aprile 2026, 16:45

Buon compleanno Nutella! Dal primo vasetto prodotto ad Alba a quello apparso sulla capsula Orion [FOTOGALLERY]

Sessantadue anni fa l’inizio della produzione della celebre crema, ora estesa a undici stabilimenti con maestranze di 97 nazioni e una distribuzione che tocca 170 Paesi

La pasticceria Ferrero di via Maestra ad Alba

La pasticceria Ferrero di via Maestra ad Alba

Oggi – 20 aprile 2026Nutella celebra 62 anni di storia, confermandosi non solo come uno dei marchi più amati di sempre, ma come un vero e proprio love brand e una icona culturale capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni. Era infatti il 1964 quando il primo vasetto usciva dallo stabilimento di Alba, dando inizio a un percorso destinato a diventare parte dell’immaginario collettivo, in Italia e nel mondo.

Nata dall’intuizione di Michele Ferrero, evoluzione della Supercrema del dopoguerra, Nutella ha saputo costruire nel tempo un legame profondo con i propri "lover", entrando nei momenti quotidiani e trasformandoli in rituali condivisi. Dalla storica presenza a Carosello alle campagne più recenti, il brand ha raccontato l’evoluzione della società mantenendo intatta la propria capacità di parlare al cuore delle persone.

Oggi Nutella è una presenza globale: prodotta in 11 stabilimenti Ferrero, con maestranze provenienti da 97 nazioni, è distribuita in circa 170 Paesi e raggiunge una produzione annua di circa 500.000 tonnellate. Numeri che raccontano la dimensione internazionale del brand, ma che non ne esauriscono il valore simbolico: Nutella è un fenomeno culturale, capace di ispirare libri, mostre – come quella ospitata al MAXXI di Roma – e momenti di condivisione globale come il World Nutella Day.

Un’icona che continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo intatta la propria rilevanza anche nei contesti più inaspettati. Ne è un esempio quanto accaduto il 6 aprile 2026, quando durante la missione Artemis II un barattolo di Nutella è apparso in diretta mentre fluttuava in assenza di gravità all’interno della capsula Orion: un’immagine simbolica che racconta, ancora una volta, la capacità del brand di andare oltre i confini – geografici e culturali – portando con sé un pezzo di quotidianità italiana anche nello spazio.

A 62 anni dalla sua nascita, Nutella continua così a confermare il proprio ruolo unico: non solo prodotto iconico, ma linguaggio universale di piacere, memoria e condivisione.

Mezzi di trasporto Ferrero, nei primi anni di vita dell'industria dolciaria

Mezzi di trasporto Ferrero, nei primi anni di vita dell'industria dolciaria

Mezzi di trasporto Ferrero, nei primi anni di vita dell'industria dolciaria

Mezzi di trasporto Ferrero, nei primi anni di vita dell'industria dolciaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Il primo bicchiere di Nutella

Il primo bicchiere di Nutella

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

Nutella in una celebre campagna pubblicitaria

La produzione di Nutella (foto Murialdo Muratore)

La produzione di Nutella (foto Murialdo Muratore)

La produzione di Nutella

La produzione di Nutella

Redazione

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