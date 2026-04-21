BASKET / Il Farigliano, cuore e difesa: l’Under 15 stende Torino, l’Under 19 espugna Alba

Fine settimana ricco di impegni e indicazioni positive per le giovanili della Pallacanestro Farigliano, protagoniste su più campi tra risultati importanti e prestazioni di carattere.

Ecco tutti i risultati:

Under 19

OLIMPO ALBA 52

PF 57

Bella vittoria in trasferta per l’Under 19 fariglianese, capace di imporsi al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, la PF reagisce con determinazione, ribalta l’inerzia e arriva anche a toccare il +10. Nel finale i ragazzi dimostrano lucidità e cinismo, gestendo il vantaggio e portando a casa un successo meritato.

PF. Alberione, Bianciotto, Manera, Manzi, Olimpo, Porro, Roagna, Sabena, Sarotto, Taricco, Viara, Zavattero Bottero.

Under 15 Gold

PF 52

BASKET TORINO 36

Prestazione solida e convincente per l’Under 15 Gold, che supera Basket Torino grazie a una gara di grande compattezza. Dopo un primo quarto equilibrato, Farigliano prende il controllo nel secondo periodo e piazza l’allungo decisivo nel terzo, concedendo appena 4 punti agli avversari. Nell’ultima frazione i padroni di casa amministrano con sicurezza, confermando crescita e spirito di squadra.

PF. Cerato, Novarese, Musso, Viara, Tedesco, Galleano, Demaria, Sartirano, Occelli, Taricco, Reineri. All. Occelli, Pecchenino.

Under 14 Gold

PF 76

OASI BASKET 63

Successo importante tra le mura amiche per l’Under 14 Gold. Dopo un primo quarto equilibrato, i fariglianesi cambiano passo nel secondo periodo, resistono alla fisicità degli ospiti e costruiscono un parziale decisivo (46-23 tra secondo e terzo quarto). Difesa efficace e buone soluzioni offensive permettono poi di gestire con tranquillità l’ultimo periodo fino al 76-63 finale. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro Kolbe Torino.

PF. Aimasso, Jovanovic, Mara, Saulo, Bruno, Rinaudo, Romana, Grosso, Pecchenino, Borra, Cappellino. All. Giachello, Schellino, Cagnassi.

Esordienti

GATORS 41

PF 25

Trasferta impegnativa per gli Esordienti al PalaGiolitti di Savigliano contro i Gators, seconda forza del campionato. I giovani fariglianesi giocano con determinazione e intensità, riuscendo a reggere l’urto fisico degli avversari e chiudendo in parità (8-8) il conteggio dei tempini. Il risultato finale premia però i padroni di casa. Nonostante la sconfitta, la PF mantiene la vetta della classifica a una giornata dal termine. Decisiva sarà l’ultima sfida casalinga contro Mondovì.

PF. Bruno G., Bruno F., Calleri, Dutto, Gallo, Giordano, Hincu, Lubatti, Mula, Musso, Novarese, Onorato. All. Bolgioni.