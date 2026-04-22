Cuneo tra le province più solide d’Italia: redditi in crescita e posizione ai vertici nazionali

La provincia di Cuneo si conferma tra le realtà economiche più solide del Paese. Secondo l’analisi di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2024 del reddito disponibile delle famiglie, il territorio cuneese registra una crescita significativa, rafforzando il proprio ruolo tra le province più ricche d’Italia.
Nel 2024 il reddito disponibile pro-capite delle famiglie in provincia di Cuneo è passato da 14.639,75 euro nel 2023 a 15.329,59 euro, con una crescita del +4,71%. Un risultato che colloca la Granda al nono posto nella classifica nazionale per incremento percentuale, entrando così nella top ten delle province con la crescita più marcata.
Un dato particolarmente rilevante se si considera che la graduatoria è dominata da territori del Sud Italia, dove si registrano gli aumenti più consistenti. Nonostante questo, Cuneo riesce comunque a distinguersi come una delle poche province del Nord a entrare nella top 10, insieme a Rimini, Venezia e Arezzo. Un segnale positivo che conferma la vitalità economica del territorio.
Ma il dato ancora più significativo emerge osservando il reddito disponibile in termini assoluti. Qui la provincia di Cuneo sale ulteriormente, posizionandosi al 13° posto nazionale con 26.358,59 euro pro-capite, guadagnando due posizioni rispetto al 2023. Un piazzamento che la colloca stabilmente tra le province più benestanti d’Italia, vicina a realtà economicamente forti come Trieste e Trento.
Il risultato ottenuto dalla provincia di Cuneo riflette la solidità del tessuto economico locale, caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, un’agricoltura competitiva e un settore manifatturiero dinamico. Elementi che continuano a sostenere la crescita del reddito delle famiglie, anche in un contesto economico nazionale complesso.