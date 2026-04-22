Tra radici storiche e contemporaneità: a Macra torna la Fiera di San Marcelin

Torna puntuale uno degli appuntamenti più attesi della valle Maira: la 178^ edizione della Fiera di San Marcelin nel suggestivo paese di Macra.



Appuntamento per grandi e piccini sabato 25 e domenica 26 aprile. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca di sorprese: dalla cultura alla gastronomia, dallo sport alle arti, saranno due intense e bellissime giornate in un contesto di grande valore per l’intera vallata.



La Fiera di Sant Marcelin rappresenta, infatti, uno dei momenti più significativi per la comunità della val Maira e per la tutela dell’identità occitana. Giunta alla sua 178^ edizione, la manifestazione coniuga il rispetto delle radici storiche con una proposta contemporanea e partecipata, capace di attrarre visitatori da tutto il Piemonte e non solo. L’evento è organizzato dal Comune di Macra in collaborazione con la Proloco Rupicapra di Macra e con la Consulta Giovanile della Valle Maira.



IL PROGRAMMA



Sabato 25 aprile

La giornata di sabato 25 aprile inizierà alle ore 10 con l’inaugurazione ufficiale della Fiera, alla presenza delle Autorità. L’atto inaugurale sarà accompagnato dalla presentazione del progetto di tesi di laurea “RI- ABITARE il bosco: un progetto di rigenerazione per Albaretto Macra”, a cura della dottoressa Ester Marossi. Si tratta di un importante contributo accademico che riflette sull’importanza del ri-abitare la montagna e sulle prospettive di sviluppo sostenibile per questi territori.



Contestualmente, saranno inaugurate anche tre mostre fotografiche: “Nonostante tutto, un paese ci vuole” a cura di Ober Bondi, “Montagne di China” di Sergio Garino e “Immagini di Valle, calendari e dintorni” di Demetrio Tema.



Alle ore 10.15 prenderà avvio una passeggiata musicale fino alla Borgata Caricatori per il Sentiero dei Ciclamini, con la partecipazione del gruppo musicale Alnus Lyra. Alle 11.45 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi mezzi AIB, nell’ambito dei Fondi SNAI - Strategia aree interne per il potenziamento del sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, a servizio di tutto il territorio. A mezzogiorno, concluderà la mattinata il pranzo curato dalla Proloco Rupicapra di Macra “Dinar a la moda de chi Anchoiers”.



Tutti in pista poi nel pomeriggio: alle ore 15.30, è in programma “Impariamo a ballare Occitano” con Daniela Mandrile, seguito alle ore 16 dalla Macra Wild Run, corsa non competitiva sul Sentiero dei Ciclamini a cura della G.S.D. Podistica Buschese. La serata si animerà invece alle ore 19, con la cena a cura della Proloco Rupicapra di Macra, seguita alle ore 21 dalla suggestiva Fiaccolata d’Oc con “Lo Cepon”. Dalle ore 22, imperdibile sarà il concerto dei “Lou Dalfin” ad ingresso gratuito, con proseguimento della notte con Dj Lambo (tendone riscaldato e ingresso gratuito).



Domenica 26 aprile

La domenica si aprirà nel segno della tradizione, con la processione fino alla Chiesa Parrocchiale di Sant Marcelin e la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.30.



Per quanto riguarda le attività, ci sarà alle ore 10 il percorso ludico ricreativo a cavallo e prima messa in sella a cura di “De la Rocha”. Alle ore 12, invece, verrà riproposto il pranzo “Dinar a la moda de chi Anchoiers” a cura della Prologò Rupicapra di Macra. Nel pomeriggio, alle ore 15, gran finale con “Rescontre di” e Gran Ballo occitano con Sergio Berardo. Alle ore 19.30 la cerimonia di chiusura



Per tutto il weekend, lungo le vie di Macra, saranno allestite bancarelle e stand di artigianato locale. Domenica sono previste, inoltre, animazioni dedicate ai più piccoli con truccabimbi e la presenza di Prezzemolo, per un’offerta a tutto tondo per le famiglie.