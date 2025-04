Fondazione CrC, dopo l’intervento della Guardia di Finanza Boselli interpella la sindaca di Cuneo

Il caso Fondazione CrCuneo torna ad animare il dibattito politico cittadino.

Dopo l’intervento della Guardia di Finanza nelle scorse settimane per acquisire documenti nel municipio di Dronero, nella sede della Fondazione stessa e in Camera di Commercio, la questione approda in Consiglio comunale a Cuneo.

Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, ha presentato un’interpellanza per avere dalla sindaca Patrizia Manassero informazioni al riguardo.

Boselli, dopo aver fatto presente di aver richiesto al presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti, dopo quei fatti, la convocazione urgente della Conferenza dei capigruppo - cosa che non è avvenuta – ora sollecita la sindaca a fornire un’informativa in merito.

“Riteniamo opportuno – scrive il consigliere di minoranza - rendere partecipe il Consiglio comunale di una situazione che non può non preoccupare le istituzioni cittadine. Per questo chiediamo se siano pervenute informazioni i merito e quali siano gli intendimenti dell’amministrazione comunale”.

L’interpellanza è la prima all’esame del Consiglio comunale nella seduta convocata per lunedì sera 28 aprile.