PADEL / Al via il Torneo Open FITP "Amaro Gavuzzi" al Nuovo Cuneo: montepremi di 1.500 euro e stelle del ranking nazionale

Ha preso ufficialmente il via mercoledì 22 aprile presso le strutture del Nuovo Cuneo il Torneo Open "Amaro Gavuzzi", prestigioso appuntamento sotto l'egida della FITP che si concluderà domenica 26 aprile.

L'evento, con un montepremi di 1.500 euro, richiama atleti da tutta Italia e vanta un parterre di altissimo livello, inclusa una coppia di prima fascia tra le più forti nel panorama nazionale.

La partecipazione è massiccia: 50 atleti nel maschile e 24 atlete nel femminile. Tra i protagonisti più attesi figurano Santino Giuliani e il diciannovenne Fabián Oviedo Berazategui, coppia stabilmente ai vertici delle classifiche italiane (rispettivamente tra i primi 30 e i primi 25 d'Italia nel ranking FITP) e già vincitrice di diverse tappe del circuito Slam.

PROGRAMMA E FASI DI GIOCO

Il calendario prevede una crescita costante di intensità:

Da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile (dalle ore 19:00): Dedicate ai giocatori locali e ai tabelloni di quarta fascia.

Sabato 25 aprile (9:00 - 18:00): La giornata più densa con l'ingresso dei big di 3ª e 2ª fascia.

Domenica 26 aprile (dalle 9:00): Fasi finali maschili e femminili.

Il tabellone finale è consultabile su fitp.it o sui canali social del Nuovo Cuneo. Le finali di domenica mattina saranno trasmesse in diretta streaming su nuovocuneo.it.

La direzione tecnica è affidata al Giudice Arbitro Pierangelo Mattalia.

Il Torneo "Amaro Gavuzzi" è un’occasione unica per vedere a Cuneo un padel di eccellenza. Durante tutte le giornate, sarà possibile usufruire del servizio bar per mangiare e bere all'interno della struttura.

Per informazioni

3487247138

info@nuovocuneo.it



