Asti-Cuneo: dal 23 aprile disponibile la nuova app freeflow A33

La società Asti-Cuneo presenta FreeFlow A33, la nuova app mobile disponibile da domani, 23 aprile, su Apple Store e Google Play Store.

Progettata per offrire agli utenti un’esperienza fluida e facilmente accessibile, intuitiva e ricca di funzionalità, la nuova app semplifica e velocizza le operazioni di pagamento e l’accesso ai servizi di assistenza per tematiche inerenti il sistema Free Flow. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, l’app FreeFlow A33 coniuga rapidità ed efficienza nel pagamento del pedaggio, permette di effettuare transazioni in modo immediato e sicuro, utilizzando carte di credito, Bancomat Pay e Satispay.

La nuova applicazione si integra con il sistema di esazione Free Flow già attivo sull’autostrada Asti-Cuneo che permette di viaggiare senza soste né rallentamenti alle barriere, grazie a portali di rilevamento automatico dei veicoli e rappresenta un ulteriore strumento a disposizione degli utenti per pagare il pedaggio dei transiti effettuati lungo la tratta autostradale.

L’utilizzo dell’app FreeFlow A33 offrirà a tutti gli utenti i seguenti vantaggi:

▪ Pagamenti immediati: transazioni in tempo reale, senza la necessità di registrarsi

▪ Ampia scelta delle modalità di pagamento: inclusi Bancomat Pay e Satispay

▪ Esperienza personalizzata: accedendo dal proprio account, l’utente potrà usufruire di un servizio su misura, per visualizzare in maniera intuitiva il proprio elenco transiti o il proprio profilo di conto targa

▪ Interfaccia semplice e intuitiva: per monitorare facilmente il proprio account e i relativi transiti

▪ Creazione automatica delle note spese: per ottimizzare i tempi di gestione

▪ Accessibilità inclusiva: offre supporto specifico per utenti daltonici, feedback aptico e molto altro

▪ Supporto multilingua: fruibile in diverse lingue, risponde alle esigenze di una clientela internazionale

▪ Contatto diretto e continuo con il servizio clienti dedicato

▪ FAQ integrate

La veste grafica dell’app FreeFlow A33

I metodi di pagamento disponibili

Ricordiamo che, oltre alla nuova app FreeFlow A33,sono già disponibili altri sistemi di pagamento. I veicoli dotati di dispositivo di telepedaggio vengono riconosciuti automaticamente dai portali e il pedaggio è addebitato secondo gli accordi stipulati con il proprio gestore. In alternativa, gli utenti che hanno attivato il pagamento con Conto Targa vedono addebitato il pedaggio in modo automatico e continuo. Chi non dispone di telepedaggio né di Conto Targa può saldare il pedaggio:

▪ Online, sulla piattaforma dedicata, entro 15 giorni dal transito

▪ Presso i punti fisici ad Alba, Asti, Castelletto Stura (Cuneo), Cherasco e Sant’Albano Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.asticuneo.it o contattare il Call Center al numero 800/033021.