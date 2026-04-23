Dopo due anni di restauri riapre il santuario della Consolata a Saluzzo

Dopo quasi due anni di restauri riapre il santuario della Consolata. Venerdì 24 aprile alle ore 16 è prevista l’inaugurazione con la presentazione dei lavori.

Interverranno i funzionari della Soprintendenza alle Belle Arti, il vescovo Cristiano Bodo, l’incaricata diocesana per l’arte sacra Sonia Damiano, l’economo diocesano Gustavo Giordana, il sindaco Franco Demaria insieme ad amministratori comunali e varie autorità.

Il parroco, don Beppe Dalmasso, invita parrocchiani e fedeli a partecipare all’inaugurazione, che sarà comunque una cerimonia “laica”, senza funzioni religiose.

Sempre il parroco comunica che la prima messa nel santuario sarà celebrata domenica 26 alle ore 10,30. Sarà l’unica messa festiva nella parrocchia di Sant’Agostino, dal momento che in questa domenica non saranno celebrate quelle consuete delle 9 e delle 11.

Dalla prima domenica di maggio riprenderanno poi, come già avveniva in passato, le messe domenicali alla Consolata alle ore 9.

Don Dalmasso ricorda anche che il santuario ospiterà le reliquie di Santa Bernadette e la statua della Madonna di Lourdes nei primi tre giorni di maggio, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3.