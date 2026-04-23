Proseguono ad Alba le aperture degli sportelli “Punto Digitale Facile” per orientarsi nel mondo del digitale

Il Punto Digitale Facile è un servizio in cui personale qualificato aiuta ad orientarsi nel mondo del digitale. Il servizio, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, in collaborazione con il Comune di Alba e promosso dalla Regione Piemonte, è totalmente gratuito e ad Alba dispone dei seguenti sportelli aperti al pubblico:

· presso il Centro di Incontro per anziani in strada Guarene, 11 fraz. Mussotto, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

· presso gli uffici del Consorzio Socio Assistenziale “Alba – Langhe e Roero” in via Manzoni 8, il mercoledì dalle 9.00 alle ore 12.30;

· presso gli Uffici Servizi Social in via G. Govone, 11 il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30;

Gli sportelli del “Punto digitale Facile” saranno aperti fino al 30 giugno 2026 e sarà possibile accedervi previa prenotazione contattando lo 0171 1680375 oppure sul sito web retefacilitazionedigitale.it o scrivere a info@retefacilitazionedigitale.it

Allo sportello, tra gli altri servizi, sarà possibile essere guidati:

· nella compilazione dei voucher scuole;

· nell’accesso al fascicolo sanitario;

· nell’attivazione della CIE/SPID;

· nella creazione e gestione di una casella mail;

· PagoPa;

· PiemonteTu;

· AppIO;

· INPS;

· Agenzia delle entrate.

