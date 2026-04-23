Cortemilia piange il dottor Gianni Brezzi, medico e dirigente dell’Asl Cn2

Cortemilia perde uno dei suoi volti più conosciuti e stimati. Si è spento all’età di 76 anni il dottor Gianni Brezzi, medico di famiglia e dirigente dell’Asl Cn2, per anni punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenza professionale e presenza costante nella vita della comunità. Accanto all’attività sanitaria, aveva mantenuto uno stretto legame con il mondo sportivo locale, rendendosi disponibile a seguire la squadra di pallapugno di Cortemilia come medico sociale.

A ricordarlo è il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito: “Gianni è stato un medico preparato, disponibile e sempre vicino alle persone. Ha rappresentato un punto di riferimento importante per il nostro territorio, non solo dal punto di vista sanitario ma anche umano. Durante il periodo del Covid ha coordinato l’hub vaccinale della Casa della Salute, svolgendo un ruolo prezioso in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni”.

Un ricordo è arrivato anche dal dottor Claudio Monti, Direttore Amministrativo dell'ASL CN2. "A nome di tutta l'ASL CN2 mi unisco al lutto di famigliari e amici per la scomparsa del dottor Brezzi, stimato professionista, medico preparato e persona molto amata da pazienti e collaboratori. In ASL è stato Direttore del Servizio Assistenza Territoriale, lavorando a stretto contatto con tutti i medici di medicina generale e coordinando l'assistenza territoriale dell'Azienda. E' stato un onore poter lavorare con lui, lo ricorderemo con affetto".

Il dottor Brezzi lascia la moglie Armanda, il figlio Stefano con Clarice e Serena, Francesca con Giuseppe, Gabriele, Marianna e Lorenzo, oltre agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Eventuali offerte saranno devolute all’AVAC di Cortemilia e all’Hospice di Bra.

I funerali avranno luogo venerdì 24 aprile alle ore 15 nella parrocchia di San Michele in Cortemilia, partendo dall’Hospice di Bra alle ore 13. Il rosario sarà recitato giovedì sera alle 20.30, sempre nella parrocchia di San Michele. Dopo la cerimonia, riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Vesime.