Nuovo ospedale di Cuneo, tante richieste: prorogata la scadenza della gara

A seguito di numerose richieste di sopralluogo e di proroga dei termini, la società di committenza regionale SCR, in accordo con la Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, ha prorogato il termine di scadenza della procedura di gara per la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativa al nuovo ospedale di Cuneo, dal 7 al 29 maggio, mantenendo il rispetto del cronoprogramma (che collocava questa prima fase entro il mese di maggio).

Il direttore generale Franco Ripa: “L'interesse che si sta creando attorno al bando è un elemento molto positivo, per cui abbiamo concordato con SCR di prorogare al 29 maggio il termine per la presentazione dei progetti, nell’interesse della qualità delle offerte e della procedura nel suo complesso”.

La procedura era stata pubblicata lo scorso 17 marzo, in linea con il cronoprogramma illustrato il 2 marzo al Consiglio comunale di Cuneo.

L’Azienda ospedaliera, da parte sua, ha istituito un gruppo di lavoro per monitorare costantemente l’andamento delle attività.