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Sport | 23 aprile 2026, 08:12

Volley A1 / F: Cuneo Granda Volley saluta Princess Atamah, la centrale lascia le Gatte

La società ringrazia la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera

Volley A1 / F: Cuneo Granda Volley saluta Princess Atamah, la centrale lascia le Gatte

La società comunica che Princess Atamah, centrale classe 2005, non farà parte del roster di Cuneo Granda Volley nella stagione 2026-27.

Con la maglia biancorossa Princess ha esordito in Serie A1, mettendo a terra i primi punti della propria carriera nel massimo campionato italiano, iniziando a calcare alcuni dei palazzetti più importanti del Mondo e lasciando il proprio segno positivo a tutti i tifosi delle Gatte.

Cuneo Granda Volley intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.

Grazie Princess!

comunicato stampa

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