Operaio colpito da una violenta scossa elettrica alla Diageo di Santa Vittoria d'Alba

AGGIORNAMENTO DELLE 13.30: è stato portato via in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità, l'elettricista colpito da una scarica elettrica. Ha infatti riportato delle ustioni agli arti superiori. Non è in pericolo di vita.

***

Incidente sul lavoro alla Diageo di Santa Vittoria d'Alba, dove un elettricista, dipendente di una ditta esterna, è stato colpito da una violenta scossa elettrica durante un intervento di manutenzione in una cabina elettrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'eliambulanza del 118.

Stando alle prime informazioni, nonostante si fosse temuto il peggio, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. E' stato trasferito al CTO DI Torino in elicottero.

Se necessario, seguiranno aggiornamenti