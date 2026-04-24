GINNASTICA RITMICA / Brilla Mondovì alla 2^ prova Campionato Regionale Aics ad Omegna

La 2^ prova Regionale AICS Piemonte e Valle d’Aosta di Ritmica svoltasi ad Omegna (VB) è stata caratterizzata dall’esordio di moltissime atlete della Società Ginnastica Mondovì che hanno ancora una volta ottenuto buoni risultati con il loro staff delle istruttrici Edith Bernelli, Alice Bonicco e della d.t. Silvia Ghibaudo. La prima ad esibirsi è stata Agnese Fresia che, con il suo esercizio alle Clavette, conquista l'argento in categoria Junior 2 nel programma individuale Master.

Un un po’ condizionata dall’emotività la prova di Clelia Brezzi che si classifica 5^ alla Palla pur ottenendo comunque il punteggio più alto della giornata alle difficoltà, nella categoria Senior. Nel programma Plus individuale ha esordito Martina Piria con il suo nuovo esercizio alla Palla seguita dalla compagna Viola Forlani entrambe in categoria Allieve 2.

Nelle Senior 1, Lucia Casi migliora la sua prestazione e ottiene il secondo miglior punteggio di giornata in all around e conquista l'oro di specialità al Cerchio; la segue la compagna Martina Musso che sale sul secondo gradino del podio e da Anna Canavero che chiude quarta con la sua nuova routine.

Esordio in campo gara con un nuovo esercizio alle Clavette per Asia Pisica che la porta sul gradino più alto del podio e per Martina Musso che anche in questa specialità riconferma l'argento e il meritato bronzo per Anna Canavero. Le seguono le compagne Sarah Vetrano, quinta e Ambra Grazzi sesta. Alessia Gerbino ottiene il terzo miglior punteggio di giornata in all around per la categoria Senior ed è argento in specialità al Nastro.

Nel programma Plus – Coppia ancora un esordio per il duo formato da Sara Begliatti e Giulia Dardanello che, con un buon esercizio al Cerchio, sono terze per la categoria Allieve.

Brillanti Viola Forlani e Martina Piria ottengono un ottimo 10.400 che le fa salire sul secondo gradino del podio al Corpo Libero, categoria Allieve. In categoria Open, Greta Ferracane e Camilla Ricci chiudono al quarto posto in classifica di specialità al Cerchio.

Nel programma Plus di Squadra migliora la prestazione per il trio di Emma Baroncini, Iris Salerno e Alice Saracco che con la loro routine a Corpo Libero ottengono l'oro di specialità nella categoria Allieve 1. Sara Asllani, Giorgia Bonelli e Greta Campora che per la prima volta affrontano la competizione di squadra sono quarte in classifica, categoria Junior. Lucia Casi, Ambra Grazzi, Asia Pisica e Sarah Vetrano ricalcano la pedana con la squadra a 4 cerchi ottenendo un meritato argento.

Nel programma Individuale Basic categoria Allieve 2, una delle più numerose, per la prima volta in pedana con un buon esercizio individuale, Emily Clara Dantona propone la sua routine al Cerchio piazzandosi all'ottavo posto in classifica su 21 concorrenti. Giulia Dardanello, in specialità alla Fune, ottiene il bronzo seguita dalle compagne Sara Begliatti quarta e da Maria Bertola che chiude sesta.

Categoria Allieve 3 notevole prestazione al Cerchio per Elisa Bagnis che le vale un ottimo 8.00 di punteggio esecutivo e l'oro di specialità; buon quarto posto per la compagna Eleonora Comino.

In specialità alla Fune Elisa doppia l'oro ed Eleonora ottiene un meritato argento.

Esordio con la sua nuova routine alla Palla per Camilla Ricci che chiude al quarto posto in classifica. Nella categoria Junior Greta Ferracane, all’ esordio con il suo difficile esercizio alle Clavette, è sesta in classifica di specialità. In Categoria Senior 3 Anna Marchisio presenta un bel esercizio al Cerchio ottenendo l'argento e chiude la giornata di competizioni con l'oro in specialità alle Clavette.