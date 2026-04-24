Il “Triathlon sprint dei Principi” invade Fossano e dintorni: domenica 26 aprile al via la terza edizione

Una manifestazione “in crescita”, che continua a stupire e ad emozionare un buon numero di sportivi, sulla scia del successo ottenuto sin a partire dalla prima edizione del 2024.

Si tratta del "Triathlon sprint dei Principi” che consiste nel percorrere 750 metri in piscina, 20 chilometri su un tracciato veloce in bicicletta e 5 di corsa a piedi nel territorio fra la Città degli Acaja, Cervere e Cherasco.

La competizione riapproda domenica 26 aprile a Fossano per la terza volta e quest’anno annovera ben 235 atleti provenienti da Piemonte, Liguria, Lazio e Lombardia.

L’evento sarà organizzato dall’Asd Granda Triathlon (realtà nata il 20 ottobre 2025, grazie alla fusione tra Trivivi Sport e Alba Triathlon) - presieduta dal benese Marco Taricco - in collaborazione con l'ASD Qualitry e grazie al patrocinio del Comune di Fossano, della Regione Piemonte e con il sostegno e il supporto di Mexai Costruzioni srl di Centallo e la Cassa e Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano.

Il percorso (preceduto dal ritrovo delle 12) vedrà prima di tutto le vasche di nuoto effettuate dalle 13 nella piscina di via Monsignor Angelo Soracco, poi il tracciato in bicicletta di 20 chilometri da via Marene in direzione frazione Cappellazzo di Cherasco, con ritorno a Fossano in viale Regina Elena e infine la corsa di 5 chilometri, sempre a Fossano, fino in borgata Santa Lucia, con l’arrivo previsto alle 15.

“Da presidente sono consapevole di come la manifestazione dal 2024, quando in quell’occasione era anche un evento collaterale alla partenza di una tappa del Giro d’Italia, sia sempre più in voga. Quest’anno la nostra società Granda Triathlon conta 120 tesserati, che è un numero che fa letteralmente ‘girare la testa’ e ne siamo orgogliosi. – ammette Taricco – La manifestazione prevedrà distanze corte, ma molto impegnative affrontate dagli atleti, di cui 50-60 partecipanti provenienti dalla nostra Granda, ma anche atleti da Savona, Milano e da Roma”.

“Sono contenta ritorni per la terza edizione una manifestazione che sarà ancora di successo. – aggiunge la vice sindaca di Fossano Donatella Rattalino - Sarà una bella opportunità per mettere ancora una volta in mostra una disciplina particolare, di fatica, che preclude un allenamento specifico e intenso. Un ennesimo sport che arricchisce il già ampio panorama di discipline praticate a Fossano”.

La scorsa edizione fu vinta per gli uomini da Lukas Lanziger del Bressanone nuoto, mentre per la batteria delle donne il successo andò a Sveva Parisi della Dds Settimo Milanese.