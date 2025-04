Cuneo, bivaccava in un condominio di via Nasetta nonostante segnalazioni ed esposti: portato al CPR di Torino dalla Polizia un cittadino straniero irregolare

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con personale della Squadra Volante, nella mattinata di ieri (mercoledì 23 aprile) è intervenuta presso un condominio di via Nasetta dove, presso la rampa di un garage dello stabile, un cittadino sedicente nigeriano privo di documenti e irregolare, da tempo bivaccava durante la notte. L’intervento si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni effettuate dai residenti, sfociate anche in esposti, che evidenziavano la notevole pericolosità sociale dello straniero: spesso in stato di alterazione, era stato in più occasioni autore di condotte scomposte durante le quali brandiva oggetti contundenti in modo minaccioso verso i passanti.

Negli ultimi due anni a carico dello straniero sono stati emessi dal Questore della provincia di Cuneo provvedimenti di divieto di ritorno in altri comuni della Provincia ed effettuati deferimenti all’Autorità Giudiziaria per reiterate violazione all’ordine di espulsione, reati di minaccia, violenza a Pubblico Ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio. In considerazione dell’elevata pericolosità il cittadino extracomunitario è stato accompagnato, da personale della Questura di Cuneo, presso il C.P.R. di Torino. Durante la permanenza si procederà alla formale identificazione relativa alla nazionalità, al fine di procedere al suo accompagnamento in frontiera.

A seguito dell’intervento della Squadra Volanti è stato ripristinato lo stato dei luoghi, liberandoli dal materiale accumulato dal cittadino extracomunitario durante l’occupazione abusiva della parte di rampa di accesso al garage dello stabile condominiale.