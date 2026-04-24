VOLLEY A1M / Un anno fa la notte della rinascita: Cuneo Volley tornava in SuperLega

Una notte rimasta nel cuore dei tifosi, una di quelle destinate a essere raccontate negli anni, proprio come lo scudetto del 2010. Il 24 aprile 2025 Cuneo tornava ufficialmente in SuperLega: la MA Acqua S.Bernardo superava Brescia davanti a un PalaSport gremito e in festa, riportando la città nell’élite della pallavolo maschile dopo undici anni di attesa.

Una promozione tutt’altro che scontata, arrivata al termine di una stagione iniziata con obiettivi più prudenti. Dopo la cocente delusione dell’anno precedente, quando i biancoblù erano usciti ai quarti dei playoff contro Porto Viro, la società aveva scelto un profilo più basso, puntando su un gruppo compatto e sulla crescita nel corso della stagione. Non sono mancati gli ostacoli: infortuni, momenti difficili, cambi di equilibri e prestazioni altalenanti. Ma proprio nel momento decisivo la squadra allenata da Matteo Battocchio ha trovato la propria identità.

Il Cuneo Volley chiude la regular season al quarto posto, guadagnandosi un cammino playoff tutt’altro che semplice. Nei quarti arriva la netta affermazione contro Aversa, superata con un doppio 3-0 che lancia i biancoblù. In semifinale la sfida durissima contro Prata di Pordenone, vinta con autorità nella gara decisiva in trasferta. Poi la finale contro Brescia, dove Cuneo firma l’impresa già in gara-1: un netto 3-0 al Pala San Filippo, costruito con una prestazione praticamente perfetta e con protagonisti Pinali, Sette, Volpato e Codarin.

Il ritorno a Cuneo, quattro giorni dopo, è carico di tensione ed entusiasmo. Il palazzetto è sold-out, oltre 5.000 tifosi sugli spalti, bandiere biancoblù e un’atmosfera da grande occasione. Undici anni dopo l’ultima partita in A1, la città si stringe attorno alla squadra. La MA Acqua S.Bernardo non tradisce le attese e conquista la vittoria decisiva contro Brescia, facendo esplodere la festa. Al fischio finale è un tripudio: giocatori in lacrime, invasione pacifica di campo e cori fino a tarda notte.

Tra gli eroi della promozione i protagonisti di una stagione memorabile: Giulio Pinali, Lorenzo Codarin, Domenico Cavaccini, Daniele Sottile, Felice Sette, Karli Allik, Marco Volpato, Nicola Agapitos, Simone Oberto, Davide Brignach, Daniel Maciel, Mirko Compagnoni, Tommaso Chiaramello, Andrea Malavasi e Roberto Mastrangelo, guidati dalla coppia in panchina Matteo Battocchio e Matteo Morando. Un gruppo diventato famiglia, capace di riportare entusiasmo in una città che non ha mai smesso di amare la pallavolo.

Il ritorno in SuperLega ha rappresentato anche il punto più alto di un percorso iniziato nel 2014, dopo la fine dell’era Lannutti. Cuneo aveva dovuto ricostruire tutto, ripartendo dalle categorie inferiori e crescendo stagione dopo stagione, tra finali sfiorate e delusioni. Una lunga rincorsa culminata proprio nella notte del 24 aprile 2025, quando la Granda è tornata nel campionato più bello del mondo.

A distanza di un anno, quella promozione resta un momento simbolo per lo sport cuneese. Il primo campionato in SuperLega ha consolidato il progetto, riportando entusiasmo sugli spalti e confermando la passione del pubblico, tornato a riempire il palazzetto con numeri importanti. Ora il club guarda avanti con una squadra rinnovata e una linea più giovane, pronta a scrivere un nuovo capitolo.

Ma la memoria torna inevitabilmente a quella sera. Alle bandiere biancoblù, al boato del palazzetto, alla città in festa. Perché il 24 aprile 2025 non è stata soltanto una promozione: è stato il ritorno di Cuneo nel posto che la sua storia merita.











