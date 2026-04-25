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VOLLEY F / Bintu Diop, orgoglio Cuneo Granda Volley: chiamata in azzurro per il collegiale di Velasco
VOLLEY F / Bintu Diop, orgoglio Cuneo Granda Volley: chiamata in azzurro per il collegiale di Velasco
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Volley | 25 aprile 2026, 06:42

VOLLEY F / Bintu Diop, orgoglio Cuneo Granda Volley: chiamata in azzurro per il collegiale di Velasco

Diop, orgoglio Cuneo Granda Volley: chiamata in azzurro per il collegiale di Velasco

VOLLEY F / Bintu Diop, orgoglio Cuneo Granda Volley: chiamata in azzurro per il collegiale di Velasco

C’è anche Bintu Diop, punto di forza della Cuneo Granda Volley nella stagione da poco conclusa, nel gruppo allargato della Nazionale italiana femminile che tornerà al lavoro da lunedì 27 a giovedì 30 aprile al Centro Federale Pavesi di Milano. Il commissario tecnico Julio Velasco, dopo i primi due collegiali con 11 atlete, ha deciso di ampliare il roster a 14 azzurre, inserendo anche la schiacciatrice biancorossa.

Per Cuneo è una conferma importante: la convocazione di Diop testimonia il valore del percorso intrapreso dalla società e la crescita di un’atleta che, stagione dopo stagione, si è ritagliata un ruolo sempre più rilevante nel panorama nazionale. 

Il raduno vedrà impegnate alcune delle protagoniste del recente ciclo vincente della Nazionale, campione olimpica e mondiale in carica, insieme a profili emergenti che Velasco sta valutando in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. In questo contesto, Diop avrà l’opportunità di mettersi in mostra e consolidare la propria posizione nel giro azzurro.

L’elenco delle convocate comprende: Carlotta Cambi (Igor Volley); Bintu Diop (Cuneo Granda Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri ’76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

redazione

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