HOCKEY F / Lorenzoni BCC Bra, grinta ritrovata: 4-2 all'Unione Capitolina e quarto posto

Con la trasferta romana la Lorenzoni BCC in casa dell'Unione Capitolina, ritrova coraggio e punti. È stato necessario riflettere sull' inizio di un campionato partito in sordina, operare qualche variazione e soprattutto recuperare al gioco Pilar De Biase ferma per tanto tempo, così come il neo-acquisto Sofia Maldonado, ma anche e soprattutto recuperare la grinta di chi non ci sta a rimanere nelle parti basse della classifica.

Già al decimo minuto di gioco ci pensava Sofia Vercelli ad aprire le marcature per la classica regola del goal dell' ex, con una prodezza su azione. Non ci stavano le romane dell' allenatrice Rodo che nel giro di tre minuti pareggiavano. Qualche aggiustamento nel proseguo del tecnici Berrino e Roiatti e ci pensava la De Biase a segnare sempre su azione. Ancora raggiunte sul due a due con una rete di corner corto si dava da entrambe le parti ad imprimere ritmo cercando di affondare.

La terza rete di Olha Kourovska sanciva la sua ottima prova di giornata e dava col vantaggio quella tranquillità al gruppo che ancora cercava di incrementare. La rete della giovane Sabina Chiesa in chiusura a pochi minuti dalla fine chiudeva la gara sul 4 a 2 permettendo alle atlete del Presidente Calonico di salire al quarto posto in classifica di un campionato Elite che si sta rivelando combattutissimo ed interessante.