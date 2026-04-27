Ceva, prosegue la riqualificazione del centro storico

Prosegue il percorso di valorizzazione del centro storico di Ceva attraverso interventi mirati sulla pavimentazione e sul decoro urbano. Dopo le operazioni già realizzate nelle principali piazze cittadine, prende il via un nuovo intervento che interessa vicolo Bassi, ossia il collegamento pedonale che unisce via Marenco a via Derossi, molto utilizzato.

L’opera prevede la realizzazione di pavimentazione in continuità con quanto già presente nelle aree limitrofe: un intervento che si inserisce nel solco delle azioni intraprese dall’Amministrazione comunale per restituire uniformità e coerenza estetica agli spazi del centro.

Negli ultimi mesi, infatti, il Comune ha portato avanti un programma di revisione del fondo stradale in centro, con la rimozione dei rattoppi in bitume e il ripristino del lastricato in pietra secondo il disegno originario. I lavori hanno interessato piazza Vittorio Emanuele II, via Roma e piazza Gandolfi, segnando un primo passo verso una riqualificazione più ampia.

“Con l’intervento in vicolo Bassi – dichiarano il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – proseguiamo nel lavoro di recupero e valorizzazione del centro storico, dando continuità a quanto già realizzato. L’obiettivo è restituire decoro e identità a questi spazi, attraverso l’utilizzo di materiali coerenti con la loro storia e con il contesto urbano. L’intervento rappresenta anche un tassello di una progettualità più ampia che l’Amministrazione comunale sta portando avanti e che interesserà l’intero centro storico, con la completa revisione della pavimentazione di via Marenco, via Sauli e via Pallavicino. Un progetto strategico di rigenerazione urbana dopo anni di interventi frammentari e provvisori, capace di coniugare qualità estetica, funzionalità e sostenibilità nel tempo”.