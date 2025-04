Mondovì, scuole in movimento: nasce il dialogo per una riorganizzazione sicura e condivisa

Costruire un sistema scolastico più accessibile e sicuro richiede dialogo e partecipazione. È con questo spirito che la FLC CGIL Cuneo ha avviato un confronto con il presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, ponendo al centro i temi della riorganizzazione scolastica, della viabilità e della tutela dei diritti dei lavoratori.

Tra le priorità emerse c’è la necessità di garantire parcheggi dedicati in prossimità degli edifici scolastici, per facilitare l’accesso quotidiano del personale, migliorando così la gestione degli spazi urbani. La questione delle zone a traffico limitato è stata affrontata con l’obiettivo di consentire un accesso agevolato durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti, evitando congestioni e garantendo una maggiore sicurezza.

Un'attenzione particolare è stata riservata ai percorsi pedonali e ciclabili, che dovranno essere integrati per favorire modalità di spostamento sostenibili e sicure anche per il personale scolastico. In questo contesto è stato evidenziato il problema nella zona della Polveriera di Mondovì, dove i divieti di sosta per i mezzi pubblici stanno creando disagi: su questo punto sono emerse proposte condivise per interventi rapidi e concreti.

Il tema della riorganizzazione delle scuole superiori ha occupato una parte centrale del confronto. La FLC CGIL Cuneo ha ribadito l’importanza di procedere con un crono programma chiaro e condiviso per i traslochi verso le nuove sedi, garantendo una comunicazione tempestiva a personale, studenti e famiglie. Altrettanto fondamentale sarà assicurare risorse adeguate per supportare logisticamente il trasferimento, evitare interruzioni alle attività scolastiche e garantire che i nuovi spazi siano pronti e adatti alle esigenze didattiche e organizzative di ogni indirizzo di studi.

Al centro delle richieste anche la tutela del benessere lavorativo: il processo di trasloco dovrà essere gestito senza gravare eccessivamente sui lavoratori, prevedendo misure pratiche per ridurre stress e difficoltà operative.

Il presidente Luca Robaldo ha manifestato piena disponibilità a lavorare per un piano che tenga conto delle esigenze di tutte le istituzioni coinvolte, sottolineando come solo attraverso la collaborazione si possa garantire un futuro scolastico più ordinato e rispettoso delle persone.

La nascita di un tavolo di concertazione permanente, all’interno della cabina di regia già esistente, rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un clima di fiducia e corresponsabilità, capace di mettere al centro il benessere della comunità educativa di Mondovì.

La FLC CGIL Cuneo ha confermato il proprio impegno a sostenere politiche scolastiche basate sulla condivisione, la tutela dei diritti e la partecipazione, nella convinzione che solo un dialogo costruttivo possa realmente migliorare il sistema educativo locale.