 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 27 aprile 2026, 10:47

A Cuneo i 1.300 studenti dell'Istituto Grandis sfilano contro la guerra e la violenza [FOTO]

Un'iniziativa che ha coinvolto tutta la scuola. Dopo il corteo, letture e musica al Parco della Resistenza

Una mattinata dedicata alla riflessione e alla partecipazione

Questa mattina, lunedì 27 aprile, a Cuneo, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” hanno sfilato lungo corso Nizza fino al parco della Resistenza per manifestare contro ogni forma di violenza, discriminazione e guerra. 

In 1.300, in silenzio, con tanti cartelloni.

L’iniziativa, in programma dalle 10 alle 12, nasce con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come il rispetto, la pace, l’inclusione e la solidarietà, sensibilizzando l’intera comunità scolastica sull’importanza di contrastare ogni tipo di violenza — fisica, verbale e psicologica — e ogni atteggiamento discriminatorio.

Dopo il corteo, momenti di riflessione con la letture di poesie, testi e condivisioni personali.

A seguire, un momento definito di “festa”, pensato per “fare rumore” attraverso musica e canti a tema, trasformando l’impegno civile in un’espressione collettiva partecipata e coinvolgente. 

La scuola diretta da Milva Rinaudo ha aderito all'iniziativa credendo nel suo valore educativo e formativo. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium