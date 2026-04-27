Il progetto Anziani.com in visita al Museo Ferroviario e al MUSES di Savigliano

Giornata all’insegna della cultura e della scoperta per il progetto Anziani.com che, lo scorso 23 aprile, ha fatto tappa nella città di Savigliano con un doppio appuntamento dedicato alla storia e ai sensi.

Nel corso della mattinata, il gruppo ha visitato il Museo Ferroviario di Savigliano, importante polo espositivo fondato nel 1978, che custodisce una ricca collezione di mezzi storici: locomotive a vapore, diesel ed elettriche, carrozze e veicoli speciali che hanno segnato lo sviluppo del trasporto ferroviario in Piemonte. Un’occasione preziosa per riscoprire la memoria industriale e tecnologica del territorio.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita presso il MUSES – Accademia Europea delle Essenze, ospitato nello splendido Palazzo Taffini d’Acceglio, edificio gentilizio di proprietà della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Qui i partecipanti hanno potuto vivere un affascinante percorso tecno-sensoriale dedicato alla storia e all’arte della profumeria, tra installazioni interattive ed esperienze olfattive.

Il progetto Anziani.com, pur non avendo ricevuto quest’anno i finanziamenti da parte della Regione, prosegue con determinazione le proprie attività rivolte agli over 65, seppur in forma più ridotta. L’obiettivo resta quello di garantire continuità alle iniziative, offrendo occasioni di incontro e condivisione.

L’aspetto più importante rimane infatti la possibilità di trascorrere momenti di aggregazione, coniugando cultura e amicizia, valori fondamentali per il benessere e la qualità della vita dei partecipanti.

Le organizzatrici Amelia, Miranda e Patrizia, desiderano ringraziare tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la presenza, che contribuiscono ogni volta alla riuscita delle iniziative.