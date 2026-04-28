SUPERLEGA / Codarin-Cuneo, avanti insieme fino al 2029: rinnovo triennale per il centrale friulano [VIDEO]

Nove anni complessivi in biancoblù: il legame tra Cuneo Volley e Lorenzo Codarin si rafforza e guarda lontano. Ai sei già trascorsi in Granda, il centrale friulano ne aggiungerà altri tre grazie al rinnovo ufficializzato lunedì 27 giugno, nella cornice della sede dello sponsor Tomatis Lamiere, a Borgo San Giuseppe. Un segnale forte di continuità per il club e per una piazza che della pallavolo ha fatto una tradizione identitaria.

Ad aprire la conferenza è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha sottolineato il valore umano e tecnico dell’atleta: "Insieme e, forse dovrei dire più, di Cavaccini rappresenta un grandissimo segnale di continuità. Un ragazzo che più va avanti con gli anni e più ci stupisce per quanto margine di crescita dimostri ancora; è un esempio della cultura del lavoro, un esempio di come non ci siano preclusioni a qualità di prestazioni. T

utti questi motivi ci hanno spinto a rinnovare il rapporto con Lorenzo e a portarlo ad una scadenza triennale, perché crediamo che lui possa essere sicuramente riconosciuto a lungo termine come uno degli elementi simbolo di Cuneo Volley. Sono convinto che ci stupirà ancora e che riuscirà a performare in modo ancora più qualitativo rispetto a quanto già fatto quest’anno e sono sicuro che con Mimmo sarà il “traduttore simultaneo” di ciò che significa giocare la pallavolo a Cuneo".

Parole che raccontano non solo il rendimento in campo, ma anche il legame costruito negli anni con la città e i tifosi. Codarin, infatti, è diventato un punto di riferimento anche fuori dal taraflex, sempre disponibile con il pubblico, soprattutto con i più giovani, tra foto e autografi a fine gara. Indossare la maglia di Cuneo, in una delle piazze storiche della pallavolo italiana, è responsabilità e orgoglio: un binomio che il centrale ha saputo incarnare stagione dopo stagione.

"Sì, sono molto contento di essere qua e di festeggiare il rinnovo. Per me era un obiettivo fin da inizio stagione; sapevo che sarebbe dipeso da quello che avrei portato in campo, quindi ho dato il massimo per offrire quel qualcosa in più alla squadra. Quando è arrivata la proposta ero felicissimo: un altro anno a Cuneo, ci vedremo di nuovo al palazzetto", ha raccontato Codarin ai nostri microfoni.

E sul futuro aggiunge: "Sono molto contento della mia stagione, ma non mi fermo qua. Voglio fare sempre meglio e, ora che so cosa posso fare, so che posso spingere di più tramite l'allenamento".

Un percorso di crescita che prosegue con maggiore consapevolezza dopo l’impatto con la SuperLega: "Dopo un primo anno in cui, arrivando dalla A2, non sai come puoi affrontare i campioni della Superlega, ora arrivo più consapevole e sicuro". E nella prossima stagione, con una squadra più giovane, il suo ruolo cambierà anche nello spogliatoio: "Cercherò di dare il mio aiuto alla squadra, specialmente ai più giovani, per far capire loro quanto sia importante e bello indossare la divisa di Cuneo".

Quanto al gruppo che verrà, Codarin non ha dubbi: "Sarà una squadra guerriera che non molla mai. Essendo una squadra giovane, avrà tanta voglia di fare; sono tutti ragazzi che vogliono entrare nel “mondo dei grandi” della pallavolo, quindi sarà sicuramente divertente".

La serata di presentazione si è svolta in un luogo simbolico anche per il forte legame tra società e territorio: Tomatis Lamiere, sponsor del club, il cui direttore commerciale Luca Tomatis è anche presidente del Codarin Fans Club. Un intreccio di sport, impresa e passione che racconta bene il tessuto cuneese.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti: dopo la prima fase promozionale, fino al 15 maggio è attivo lo scaglione intermedio “Late”, pensato per agevolare gli ultimi indecisi. I tagliandi sono disponibili online su Liveticket.it oppure di persona presso “Energia Pulita” in corso Nizza a Cuneo. Poi scatteranno i prezzi definitivi.