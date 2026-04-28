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Volley | 28 aprile 2026, 10:12

VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley saluta Safa Allaoui, un anno di serie A1 tra le “Gatte”

La palleggiatrice classe 2006 lascia la società biancorossa dopo una stagione da protagonisti, con esordio nel massimo campionato e contributo ai successi della squadra

VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley saluta Safa Allaoui, un anno di serie A1 tra le “Gatte”

La società comunica che Safa Allaoui, palleggiatrice classe 2006, non farà parte del roster di Cuneo Granda Volley nella stagione 2026‑27.

Dopo un solo anno con le biancorosse, la giovane regista lascia un’eredità importante: esordio in Serie A1 indossando la maglia di Cuneo e contributo a diversi traguardi significativi nella storia recente delle “Gatte”.

In trenta righe di comunicato, la società ha voluto ringraziare la giocatrice per l’impegno e il lavoro svolto lungo l’intera stagione, riconoscendo il suo ruolo chiave nel corso del campionato.

A Safa Allaoui sono stati augurati buona fortuna e soddisfazioni per il prosieguo della carriera, mentre a Cuneo Granda Volley il prossimo passo sarà la ricomposizione della cabina di regia (con la riconferma di Noemi Signorile) in vista di un nuovo ciclo in A1.

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