Mariella Faraco sostituirà Floris alla guida della Squadra Mobile di Cuneo

Sarà Mariella Faraco, ispettore superiore della Polizia e fino ad oggi responsabile della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Cuneo, a sostituire Giancarlo Floris.

Stamattina, in Questura, un simbolico passaggio di consegne tra lei e il dirigente uscente, dal prossimo 1° maggio in pensione per raggiunti limiti d'età.

Laurea in Giurisprudenza, la pratica legale in uno studio di Asti, Mariella Faraco da anni si occupa di violenza di genere, punto di riferimento per la Rete antiviolenza del Comune di Cuneo, dove opera con grande competenza e sensibilità.

L'incarico annunciato oggi dal Questore Carmine Rocco Grassi sarà temporaneo, fino alla nomina del dirigente da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che fa capo al Ministero dell'Interno. La scelta è ricaduta su di lei in quanto la più alta in grado nel suo ufficio.

La Faraco, seppure pro tempore, è la prima donna a ricoprire il ruolo di dirigente della Mobile della Questura di Cuneo.