VOLLEY D-M / VBC Mondovì cadetti superati da Boves ma con grande combattività

Prestazione decisamente poco fortunata per i cadetti del VBC MONDOVI’, che vengono superati dal Boves terzo per 3-0 (23-25,22-25,23-25) al termine di una gara in cui hanno lottato alla pari con i forti avversari ed avrebbero sicuramente meritato di più. In classifica generale, dopo ventiquattro giornate, la formazione allenata da Riccardo Gallia resta sempre al settimo posto a quota 35 punti, a -9 dal Chieri ed a +3 sul Genola.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara il solo Borsarelli.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano prima sull’ 11-5, poi sul 12-9 ed infine sul 19-14, poi subiscono il ritorno dei bovesani, che ottengono la parità sul 21-21. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 23 pari quando sono gli ospiti a piazzare lo scatto vincente ed a chiudere in volata 25-23.

Nella seconda frazione, con Borsarelli in campo, partono meglio gli ospiti, che si portano sul 12-9. Dentro Mastantuoni ed i monregalesi prima tornano sotto (14-15) e poi pareggiano sul 19-19. Le due squadra avanzano a braccetto sino al 22 pari, quando il Boves piazza nuovamente lo spunto vincente e chiude 25-22.

Il terzo set procede sulle ali di un grandissimo equilibrio, con le due compagini che restano sempre a strettissimo contatto (8-7 e 14-13 per il Boves, 18-17 per i monregalesi) sino al 21 pari, quando gli ospiti riescono a piazzare un break di 2-0 e prima si portano sul 23-21 e poi chiudono in volata 25-23.

Ora il VBC MONDOVI’ è atteso dall’ ultimo impegno esterno della stagione, che si giocherà mercoledì alle ore 20.30 a Torino contro il Parella quarto.