Frana minaccia la Cuneo-Ventimiglia e la statale 20, il sindaco di Limone: "Si metta in sicurezza la zona"

Un’ordinanza contingibile e urgente è stata emessa dal sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi lo scorso 18 aprile 2025, a seguito di una segnalazione di instabilità del versante roccioso situato al km 30+675 della linea ferroviaria Cuneo–Confine di Stato e al km 101 della Statale 20 del Colle di Tenda. L’intervento si è reso necessario dopo un sopralluogo congiunto effettuato l’11 aprile dai Vigili del Fuoco di Cuneo, e successivamente dal geologo Giovanni Ansaldi su incarico del Comune.

In particolare, il punto "minacciato" della ferrovia è poco prima dell’ingresso nella galleria elicoidale che consente ai treni di guadagnare rapidamente quota. In questo tratto, la ferrovia attraversa la SS 20.

La relazione tecnica del geologo ha confermato la pericolosità dell’area: un masso si è già staccato dalla parete e ha impattato sulla carreggiata un paio di anni fa, mentre altri blocchi instabili, trattenuti solo dalla vegetazione, minacciano ulteriori crolli. L’area è inoltre caratterizzata da fenomeni di crioclastismo e infiltrazioni d’acqua che aggravano la situazione, rendendo urgente un intervento per evitare rischi a persone e infrastrutture.

L’ordinanza impone ai proprietari del terreno di eseguire disgaggi e consolidamenti degli ammassi rocciosi, utilizzando pannelli funicolari in acciaio zincato. Contestualmente, ANAS dovrà installare barriere paramassi in cemento armato e reti metalliche ad alto assorbimento, mentre RFI è incaricata di intervenire nei pressi delle pile del viadotto ferroviario Boschiera per la messa in sicurezza della linea ferroviaria.

Il provvedimento è stato notificato a tutti i soggetti coinvolti, tra cui RFI, ANAS, Prefettura, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e ANSFISA, per consentire le verifiche e gli interventi di competenza. Gli interventi sono in corso e la situazione è monitorata, come confermato da alcuni degli enti chiamati ad intervenire.