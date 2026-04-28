VOLLEY GIOVANILI / Nell'Under 15 il VBC Mondovì conquista il quinto posto ai play-off con successo 3‑1 su Cuneo

Il VBC MONDOVI’ vincono gara 2 della finale dei play-off per il quinto posto per 3-1 (18-25,25-17,25-12,25-22) la Scuola Pallavolo Cuneo. Dopo un primo set decisamente sottotono ed in cui i cuneesi sono sempre stati avanti i monregalesi allenati da Viridiana Polizzi (Cuniberti, De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Hidri, Garelli, Gastaudo libero, con inserimenti di Albesano, Curati e Bottero) giocano su livelli decisamente più consoni e vincono senza troppe difficoltà sia il secondo che il terzo set. Nella quarta frazione i monregalesi, ormai sicuri della conquista del quinto posto, effettuano parecchi cambi e così il parziale risulta decisamente più equilibrato, con il VBC MONDOVI’ che alla fine chiude in volata 25-22.

U.15/M: VBC MONDOVI’ - SCUOLA PALLAVOLO CUNEO = 3-1 (18-25,25-17,25-12,25-22)

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Hidri, Garelli, Gastaudo (L1), Testa (L2), Albesano, Curati, Bottero, Diano. ALL: Viridiana Polizzi – Debora Bongioanni.

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U.13 3X3

Nel’ ottava giornata del campionato U.13 3x3 le due squadre allenate da Nicolò Carletto erano impegnate a Cuneo contro Cuneo Farinei, Cuneo Fioi e Cervasca. La squadra BLU (Bovolo, Diano, Marchese, Marsupino e Mazzucchi) ha vinto per 3-0 sia contro Cuneo Farinei che contro Cervasca ed ha perso per 3-0 contro la capolista Cuneo Fioi, mentre i piccoli della squadra BIANCA (Cameirana, Costanzo, Dho e Volpe) si è arresa per 3-0 contro Cuneo Fioi, Cuneo Farinei e contro Cervasca.

Nella nona ed ultima giornata del campionato U.13 3x3, disputatasi domenica, le due squadre allenate da Nicolò Carletto hanno affrontato le formazioni di Scuola di Pallavolo Cuneo Arancio, Blu e Gialla. Il VBC BLU ha perso 3-0 (15-10,15-10,15-10) contro l’ Arancio e vinto per 3-0 sia contro il Giallo (15-6,15-9,15-7) che contro il Blu (15-4,15-4,15-5). I piccoli del VBC BIANCO hanno perso per 3-0 contro l’ Arancio (15-2,15-3,15-7), contro il Giallo (15-5,15-13,15-6) e contro il Blu (15-11,15-12,15-11), dimostrando comunque considerevoli miglioramenti tecnici. Alla fine il VBC MONDOVI’ BLU ha chiuso al quinto posto con 17 vittorie e 5 sconfitte e si è qualificato alla fase regionale in programma venerdì 1 maggio a Vercelli, mentre i piccoli del VBC MONDOVI’ BIANCO hanno chiuso con un comunque più che onorevole 19 posto con 4 vittorie e 18 sconfitte.