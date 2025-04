Scontro frontale in via Don Orione, a Bra: grave un ragazzo di 18 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, domenica 27 aprile, in via Don Orione, a Bra.

L'allarme alle 20.50 al centralino dei Vigili del Fuoco per lo scontro frontale tra due autovetture nella strada di Frazione Bandito. Sul posto si sono recate due squadre, una proveniente da Bra e l'altra da Alba che hanno lavorato fino alle 23.40 per il recupero dei mezzi e la messa in sicurezza della zona interessata.

Purtroppo ci sono stati dei feriti, dei quali uno in condizioni serie. Si tratta di un giovane di 18 anni che è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Cto di Torino.

Altre due persone, ferite meno seriamente, sono stati inviati con codice giallo a mezzo di ambulanze del 118 agli ospedali di Savigliano e Verduno.