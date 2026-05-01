PALLAVOLO / Cuneo Granda Volley ringrazia Jessica Rivero: la schiacciatrice saluta le Gatte

La società Cuneo Granda Volley comunica che Jessica Rivero, schiacciatrice cubana classe ‘95, non farà parte del suo roster nella stagione 2026-27.
Jessica lascia Cuneo dopo essere stata uno dei volti più riconoscibili delle Gatte nello scorso campionato, in cui ha cambiato marcia nella seconda metà, aiutando le biancorosse nella corsa salvezza e in quella europea, collezionando diversi premi Mvp.
Cuneo Granda Volley intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.