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Volley Femminile | 01 maggio 2026, 09:08

PALLAVOLO / Cuneo Granda Volley ringrazia Jessica Rivero: la schiacciatrice saluta le Gatte

La schiacciatrice cubana non farà parte del suo roster nella stagione 2026-27

PALLAVOLO / Cuneo Granda Volley ringrazia Jessica Rivero: la schiacciatrice saluta le Gatte

La società Cuneo Granda Volley comunica che Jessica Rivero, schiacciatrice cubana classe ‘95, non farà parte del suo roster nella stagione 2026-27.

Jessica lascia Cuneo dopo essere stata uno dei volti più riconoscibili delle Gatte nello scorso campionato, in cui ha cambiato marcia nella seconda metà, aiutando le biancorosse nella corsa salvezza e in quella europea, collezionando diversi premi Mvp.

Cuneo Granda Volley intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.

C. S.

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