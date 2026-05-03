VOLLEY B-F / Mondovì Volley vince 1-3 a Torino col CUS e sorpassa Palau al quinto posto

Al termine di una sfida dal doppio volto (senza scossoni nella prima parte quanto da montagne russe nella seconda), Mondovì Volley si impone per 1-3 (18-25 , 21-25, 25-23, 23-25) sul CUS Torino, sorpassando Palau al quinto posto in classifica.

I primi due set vedono la compagine monregalese controllare il gioco soprattutto grazie a una buona qualità in seconda linea, con le universitarie decisamente più insidiose nella seconda parte e brave a restare in partita fino all’ultimo punto.

Mondovì Volley si schiera con qualche novità: Colombano è infatti opposta a Sangoi, al rientro nello starting six dopo qualche settimana. Torna anche capitan Aliberti dopo il malanno della settimana passata, al centro con Bergese; Bole e Bosso sono le bande, Monaco il libero. Il CUS Torino risponde con la palleggiatrice Mirarchi, l’opposto Martin, le schiacciatrici Alessandra Gerbaudo e Aliotta, le centrali Basso e Lavagnino, il libero Costanzo.

L’avvio è tutto di marca monregalese con Mondovì, in maglia blu da trasferta, precisa in contrattacco ed abile ad approfittare delle sbavature delle cussine (7-12). La parallela di Bosso amplia ancora il divario (7-14), ma Parella inizia a farsi sotto (11-14). Bole non ci sta, e con la sua potenza ricaccia indietro le avversarie (14-19). Bergese mura la neo entrata Di Latte (15-22) e la fast di Aliberti chiude il set (18-25).

Il mani-out di Sangoi vale il primo break della seconda frazione (2-3): il CUS Torino rovescia però la situazione con la pipe di Aliotta (5-4). Le squadre procedono vicine (9-10) fino al contrattacco di una Sangoi decisamente in palla (11-14). Altra fast vincente di capitan Aliberti (13-18), Bole sfrutta il muro non perfetto delle universitarie (16-21) e Bosso e Bergese chiudono con un muro prepotente (21-25).

Un Mondovì Volley piuttosto impreciso permette al CUS di partire davanti nella terza frazione (3-0 e 5-1) ma due mani-out di Bole rimettono tutto “in piano” (5-5). La fast di Aliberti vale il primo vantaggio “Puma” nel set (9-10): dopo un po’ di svantaggio Martin ritrova la parità (15-15). Doppio ace di Aliotta su Bole (18-15). Le difese di Sclavo e Imarisio portano al punto di Bosso (19-18). Ancora Bole tiene vive le monregalesi in contrattacco (22-21), Martin però dà il parziale alle torinesi (25-23).

La fast di Aliberti apre la quarta frazione (0-1), con la sfida che procede punto a punto (5-5) fino a un giallo per Mondovì causa proteste (8-7). La sfida diventa più animata (11-10), con le squadre che non vogliono perdere un parziale decisamente ora acceso. Al secondo match point per il “Puma” è Sangoi a coronare una ottima prova con il punto partita (23-25).

Con questo successo Mondovì Volley sale a quota 49 superando, come detto, Palau sconfitta in casa 3-0 da Garlasco e trovando una quinta posizione che potrebbe tornare utile a stagione conclusa. Top scorer della sfida è la “Pumina” Elisa Bole con 23 palloni messi a terra, ma altre tre ospiti sono in doppia cifra: Bergese (13), Sangoi (12) e Aliberti (11).

Le ragazze dei coach Basso e Dagna chiuderanno la loro stagione sabato 9 maggio, nuovamente alle 16, al Palamanera ospitando Volpiano. Per l’occasione e per salutare al meglio la squadra al suo ultimo impegno, l’ingresso alla sfida sarà gratuito per tutti.

CUS TORINO - MONDOVÌ VOLLEY 1-3 (18-25 , 21-25, 25-23, 23-25)

CUS TORINO: Martin 16, Lavagnino 17, Costanzo (L), Di Latte 1, Aliotta 9, Mirarchi 1, Basso 19, Gerbaudo A. 4. Non entrate: Gerbaudo I. (L), Follador, Borsero, Zussino, Fano, Armando. All. Perrotta. Battute sbagliate: 10. Battute vincenti: 4. Muri vincenti: 4.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 8, Imarisio, Sangoi 12, Sclavo, Monaco (L), Bergese 13, Aliberti 11, Colombano 1, Bole 23. Non entrate: Fissore, Munari. Battute sbagliate: 10. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 6.

LE DICHIARAZIONI DI GIADA SANGOI: “Abbiamo vinto la partita comportandoci da squadra, sapendo che venivamo qua a giocare una partita non facile, a fine stagione e consapevoli delle energie rimanenti. Ci abbiamo messo tutto per giocare la nostra miglior pallavolo. Sono molto contenta della mia prestazione, perché sono riuscita ad esprimere in campo ciò che alleno tutte le settimane.”

LE DICHIARAZIONI DEL VICE ALLENATORE MARCO DAGNA: “È stato bello portare a casa questi tre punti, abbiamo imbastito bene la gara, curando difesa e ricezione senza dare al CUS la possibilità di fare il suo gioco. Nel terzo set siamo stati messi un po’ in crisi soprattutto al centro, ma nella quarta frazione siamo riusciti e ritrovarci e a fare bottino pieno. L’obiettivo è il quinto posti, siamo contenti del sorpasso ma ora dobbiamo mantenerlo con un’ultima prestazione in una gara a cui dovremo presentarci con mentalità positiva.”