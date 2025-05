Moiola, scontro tra tre autovetture e un mezzo pesante

È scattato attorno alle 19.30 l'allarme per un incidente che si è verificato questa sera, giovedì 29 maggio, sulla strada statale 21 del "Colle della Maddalena" all'altezza del comune di Moiola.

Il sinistro, per dinamiche in fase di verifica, ha coinvolto tre veicoli e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con la prima partenza di Cuneo, il personale sanitario del 118 e le Forze dell'Ordine. Le persone a bordo dei mezzi non avrebbero riportato gravi conseguenze a seguito dell'incidente, sono state affidate alle cure del personale sanitario per i controlli e le cure del caso.

La strada al momento (ore 20,26) risulta ancora chiusa al traffico per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.